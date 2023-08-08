Курортный роман: психологи назвали причины, почему люди часто изменяют в отпуске

По статистике, новые отношения чаще всего возникают летом, и часто это именно курортный роман. Увы, в отпуске люди легче всего решаются на измену, даже если понимают, что интрижка ничем серьезным не обернется.
Причина 1: ощущение вседозволенности
Психолог Иван Веселов объясняет, что отпуск всегда ассоциируется у нас со вкусной едой, алкоголем, морским побережьем, солнцем и… абсолютной анонимностью. Если вы не постите в соцсетях каждую секунду, проведенную не на работе, то можете быть уверены, что никто не будет знать, чем вы тут занимаетесь.
Очевидно и то, что в незнакомом южном городке вряд ли найдутся ваши знакомые, которые расскажут кому-то про ваш отпуск. Поэтому возникает ощущение расслабленности и вседозволенности, как будто бы вы можете разрешить себе делать то, на что не могли пойти в своей обычной жизни.
Причина 2: новизна и эскапизм
Вырвавшись из серых будней, люди чувствуют себя открытыми для новых впечатлений и эмоций. Возникает соблазн перепробовать все, на что не хватало времени и денег в обычной жизни. Ведь если не сейчас, то когда? Картина перед глазами меняется, восприятие мира становится романтизированным, и люди готовы к новым знакомствам и встречам.
Бывает, что дома люди страдают от гиперконтроля: сами планируют до минуты свою жизнь и чувствуют постоянное давление со стороны общества, ожиданиям и нормам которого нужно соответствовать. В отпуске внутренние рамки раздвигаются: привычный социальный круг далеко, а значит, и осуждать будет некому.
В итоге человек начинает вести себя более импульсивно и спонтанно, а это благодатная почва для курортного романа.
Причина 3: быстрые эндорфины
Отпуск обычно длится 7-10 дней. Это лишь способствует тому, чтобы человек жил моментом и не упускал ни секунды, которая может принести ему радость. Важно и то, что в начале знакомства мы идеализируем партнеров, за неделю мы не успеваем разглядеть все недостатки нашего нового знакомого, привыкнуть, притереться, и поэтому очарование не пропадает.
Психологи называют это короткой и искаженной «фазой ориентировки»: человек буквально видит в другом свою фантазию. И она не успевает разрушиться, ведь скоро люди расстанутся.