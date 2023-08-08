Курортный роман: психологи назвали причины, почему люди часто изменяют в отпуске

Вырвавшись из серых будней, люди чувствуют себя открытыми для новых впечатлений и эмоций. Возникает соблазн перепробовать все, на что не хватало времени и денег в обычной жизни. Ведь если не сейчас, то когда? Картина перед глазами меняется, восприятие мира становится романтизированным, и люди готовы к новым знакомствам и встречам.