Друзья часто делятся друг с другом секретами. И обычно чужие тайны принято хранить при себе. Но что делать, если ваш товарищ или ваша подруга признались, что изменили своей второй половинке или даже планируют дальше делать это? Стоит обещать не рассказывать никому об этом или нужно предупредить его вторую половинку? Об этом рассказал психолог Петр Галигабаров.