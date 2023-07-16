Друзья часто делятся друг с другом секретами. И обычно чужие тайны принято хранить при себе. Но что делать, если ваш товарищ или ваша подруга признались, что изменили своей второй половинке или даже планируют дальше делать это? Стоит обещать не рассказывать никому об этом или нужно предупредить его вторую половинку? Об этом рассказал психолог Петр Галигабаров.
Практикующий психолог, автор книг, член АКПП (Санкт-Петербург), схема-терапевтhttps://dzen.ru/psychologies_galigabarov
Ситуации, когда друзья изменяют своим вторым половинкам, не редкость. Подобное часто становится почвой для вдохновения сценаристов. В качестве кинотерапии, для взгляда со стороны, предлагаю обратить внимание на сериал «Белый лотос» («The White Lotus») 2022 года.
В ленте тема измен раскрыта по полной программе. Друг изменяет жене на глазах друга, отец гуляет налево на виду у сына. В фильме показан важный момент: когда точно имеет смысл вскрыть загул товарища. Об этом скажем позже.
Представим: вот вы узнали, что друг (подруга) неверен своей второй половинке. Скорее всего, с вами по секрету лично поделились информацией. Это нормально в стране, где люди предпочитают изливать душу окружающим, а не психологу. Хотя исповедоваться последнему безопаснее, учитывая принцип анонимности.
Вы узнали и испытываете некоторые эмоции. Какие? Стыд, вину, радость, зависть, грусть? О чем вы думаете в момент, когда узнали про измену друга или подруги? «Неприятно, не хочу иметь с этим ничего общего», или «Прикольно, давно надо было это сделать», или «Вот она…», или «Жаль его жену (ее мужа), но это их проблема»?
На самом деле это и вправду их проблема, их отношения.
Возможно, третья сторона в постели нужна для скрепления брака? Вы же не в курсе, верно? Поэтому ориентируйтесь в выборе собственного поведения на личные потребности.
Вам небезопасно хранить тайну? Это противоречит вашим жизненным ценностям? Будьте в данном случае эгоистами. Например, во втором сезоне «Белого лотоса» друг заложил друга, когда хранение тайны начало угрожать его отношениям. А чем угрожает вам секрет?
Давайте добавим объективности. Возьмите ручку и бумагу. Уединитесь и ответьте письменно на вопросы.
Что будет, если я расскажу про измену ее/его партнеру?
Что будет, если я не расскажу про измену ее/его партнеру?
Чего не будет, если я расскажу про измену ее/его партнеру?
Чего не будет, если я не расскажу про измену ее/его партнеру?
Теперь стало понятнее, как поступить? Если вас еще мучит совесть, то, во-первых, предложите близкому человеку не делиться с вами неприятной вам информацией. Во-вторых, выберите и реализуйте следующий из вариантов:
пообщаться с психологом по поводу душевных терзаний, чтобы снизить их накал;
сократить или прекратить общение с парой, в которой есть измена;
рассказать правду ее/его партнеру;
не лезть в чужую жизнь.