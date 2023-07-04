Поматросил и бросил: психолог Лабковский объяснил, почему мужчина не звонит после секса

При этом сама по себе потребность в близости у них никуда не пропала. Именно поэтому они пытаются ее реализовать так, как могут. Но при появлении первых признаков эмоциональной привязанности такие люди пугаются и сердятся, поэтому они предпочитают отстраниться. Кстати, эти же люди обычно склонны выбирать максимально холодных, проблемных и недоступных партнеров. Они же нередко вступают в отношения с женатыми или замужними.