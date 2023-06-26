Психолога из Гарварда, изучающую честность, обвинили в мошенничестве и лжи

Франческа Джино — профессор бизнес-школы Гарварда, ученый-бихевиорист.

В 2015 году она вошла в топ лучших профессоров моложе 40 лет. Сейчас Франческе 44 года, у нее есть 10-летний сын.

Популярная книга Джино «Отклонение в сторону: почему наши решения рушатся и как мы можем придерживаться плана» была переведена на восемь языков.

Профессор Джино получила множество наград за свое преподавание и свои исследования. Ее работы публиковались в научных изданиях и в прессе.

В одном из исследований Джино был сделан вывод, что творческие личности обманывают чаще. Как выяснили ученые, люди с креативным и нестандартным мышлением чаще прибегают к неэтичным способам решения задач. Результаты исследования опубликованы журнале «Journal of Personality and Social Psychology».

Франческа родом из Италии. О себе она говорила: «Я люблю машины, кататься на мотоциклах и делать макароны с нуля. Несколько лет назад я посещала уроки комедийной импровизации и обнаружила, что не понимаю английских шуток, основанных на идиоматических выражениях. Если бы я не была профессором бизнес-школы, стала бы архитектором, проектировала бы дома, а не решения, или гонщиком».