Психолога из Гарварда, изучающую честность, обвинили в мошенничестве и лжи

Профессора Гарвардской школы бизнеса Франческу Джино — психолога, которая занимается исследованиями в области поведенческих наук, — подозревают в подтасовке результатов научных экспериментов.
Сначала вопросы вызвали данные из исследования 2012 года, собранные Франческой. В нем изучалось, насколько честны служащие при заполнении налоговых и страховых документов. Гарвард предоставил 14-страничный отчет с «неопровержимыми доказательствами» фальсификации данных исследования, включая тот факт, что кто-то получил доступ к базе данных, добавил и изменил информацию в файле.
Днем позже блог под названием DataColoda, которым руководят трое ученых-бихевиористов, опубликовал серию постов. В них подробно описывались доказательства предполагаемого мошенничества в четырех академических статьях, написанных в соавторстве с Франческой Джино, причем некоторые были опубликованы недавно,
«Мы считаем, что многие другие статьи, написанные Джино, содержат фальшивые данные. Возможно, их десятки», — сказали ученые. Эту информацию уже передали в Гарвард.
Сама психолог Франческа Джино находится в отпуске, ее супруг по телефону отказался комментировать происходящее.
Франческа Джино — профессор бизнес-школы Гарварда, ученый-бихевиорист.
В 2015 году она вошла в топ лучших профессоров моложе 40 лет. Сейчас Франческе 44 года, у нее есть 10-летний сын.
Популярная книга Джино «Отклонение в сторону: почему наши решения рушатся и как мы можем придерживаться плана» была переведена на восемь языков.
Профессор Джино получила множество наград за свое преподавание и свои исследования. Ее работы публиковались в научных изданиях и в прессе.
В одном из исследований Джино был сделан вывод, что творческие личности обманывают чаще. Как выяснили ученые, люди с креативным и нестандартным мышлением чаще прибегают к неэтичным способам решения задач. Результаты исследования опубликованы журнале «Journal of Personality and Social Psychology».
Франческа родом из Италии. О себе она говорила: «Я люблю машины, кататься на мотоциклах и делать макароны с нуля. Несколько лет назад я посещала уроки комедийной импровизации и обнаружила, что не понимаю английских шуток, основанных на идиоматических выражениях. Если бы я не была профессором бизнес-школы, стала бы архитектором, проектировала бы дома, а не решения, или гонщиком».