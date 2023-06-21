«Вроде все хорошо, а счастья нет»: этот метод психолога поможет в корне изменить свою жизнь

Иногда бывает так, что в целом в жизни все хорошо — есть крыша над головой, работа, близкие люди, здоровье и даже немного денег, а вот с ощущением счастья все плохо, нет его, и все тут. Почему так происходит?
Психолог Шахов уверен, что в этом случае разбираться надо с «внутренним ребенком», тогда не будет сложностей с доверием, принятием любви и в целом жизнь кардинально изменится.
Когда травмирован с рождения
«Наш „внутренний ребенок“ мог получить психологическую травму — отсутствие любви и заботы — еще при рождении. И дело вовсе не в холодности мамы и папы, —
По словам эксперта, ситуацию можно исправить даже спустя годы, просто «исцелив» своего «внутреннего малыша». Для этого психолог предлагает воспользоваться простой методикой. Выполнять ее можно самостоятельно и столько раз, сколько вам захочется.
Мощная методика
Возьмите принадлежащую вам верхнюю одежду (свитер, пиджак) скатайте его в сверток.
«Важно, чтобы одежда была именно ваша и чтобы вы имели возможность ее носить в дальнейшем, — поясняет психолог Шахов. - Заверните сверток в полотенце или небольшую простыню так, как бы вы спеленали младенца. Закройте «личико» младенца краем пеленки.
Сядьте на стул, плотно прижмите стопы к полу. Положите «младенца» на колени. Сделайте три глубоких вдоха и выдоха через рот.
Сосредоточьтесь на своих ощущениях в теле. Включите музыку.
Взгляните на сверток, отчетливо представив себе, что впервые взяли на руки самого себя — маленького, только родившегося, беспомощного и ничего не понимающего. Вы — первый, кого он встретил в жизни.
Теперь начните говорить с малышом, который никогда еще не слышал вашего голоса.
«Повторяйте следующие слова: «Здравствуй, малыш. Я тебя вижу. Я люблю тебя. Я больше никогда не покину тебя. Я всегда буду рядом с тобой. Я никогда не оставлю тебя. Ты теперь всегда будешь со мной. Всегда. Я рад, что ты родился и есть у меня. Я люблю тебя таким, какой ты есть. Люблю тебя за то, что ты есть, и буду любить тебя всегда, каким бы ты ни был», — продолжает эксперт.
Повторяйте эти фразы до тех пор, пока твердо не убедитесь, что «ребенок» слышит вас.
Качайте и баюкайте «ребенка», прижимая его к груди.
Что будет
«Вероятнее всего, вас захлестнет волна сильных эмоций, — рассказывает Александр Шахов. — Позвольте себе их прожить. Не останавливайтесь. Глубоко вдыхайте и выдыхайте через рот. Закончив упражнение, посидите немного и почувствуйте, как любовь наполняет ваше сердце».
По словам эксперта, эта методика исцеления может сделать вас более доверчивым и открытым, способным принимать любовь и чувствовать себя в безопасности в этом мире.
«После упражнения одежду, которую вы использовали, заряженную энергией любви и принятия, нужно носить», — отмечает психолог.