«Вроде все хорошо, а счастья нет»: этот метод психолога поможет в корне изменить свою жизнь

«Важно, чтобы одежда была именно ваша и чтобы вы имели возможность ее носить в дальнейшем, — поясняет психолог Шахов. - Заверните сверток в полотенце или небольшую простыню так, как бы вы спеленали младенца. Закройте «личико» младенца краем пеленки.

Взгляните на сверток, отчетливо представив себе, что впервые взяли на руки самого себя — маленького, только родившегося, беспомощного и ничего не понимающего. Вы — первый, кого он встретил в жизни.

Теперь начните говорить с малышом, который никогда еще не слышал вашего голоса.