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«Вроде все хорошо, а счастья нет»: этот метод психолога поможет в корне изменить свою жизнь

Психолог Шахов рассказал об одной из самых мощных методик самостоятельного исцеления «внутреннего ребенка», которая поможет кардинально изменить ваше мировосприятие.

21 июня 2023
счастье как
Источник:
iStockphoto

Иногда бывает так, что в целом в жизни все хорошо — есть крыша над головой, работа, близкие люди, здоровье и даже немного денег, а вот с ощущением счастья все плохо, нет его, и все тут. Почему так происходит?

Психолог Шахов уверен, что в этом случае разбираться надо с «внутренним ребенком», тогда не будет сложностей с доверием, принятием любви и в целом жизнь кардинально изменится.

Психология

Социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям

Когда травмирован с рождения

«Наш „внутренний ребенок“ мог получить психологическую травму — отсутствие любви и заботы — еще при рождении. И дело вовсе не в холодности мамы и папы, — объяснил в своем блоге семейный психолог Александр Шахов. — Еще не так давно в роддомах было принято забирать новорожденных от матерей. Воспоминания об этих моментах стираются из нашего сознания, но ощущение небезопасности и покинутости в первые часы жизни оставляют очень глубокий след на протяжении всей жизни человека».

По словам эксперта, ситуацию можно исправить даже спустя годы, просто «исцелив» своего «внутреннего малыша». Для этого психолог предлагает воспользоваться простой методикой. Выполнять ее можно самостоятельно и столько раз, сколько вам захочется.

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Мощная методика

  • Возьмите принадлежащую вам верхнюю одежду (свитер, пиджак) скатайте его в сверток.

    «Важно, чтобы одежда была именно ваша и чтобы вы имели возможность ее носить в дальнейшем, — поясняет психолог Шахов. - Заверните сверток в полотенце или небольшую простыню так, как бы вы спеленали младенца. Закройте «личико» младенца краем пеленки.

  • Сядьте на стул, плотно прижмите стопы к полу. Положите «младенца» на колени. Сделайте три глубоких вдоха и выдоха через рот.

  • Сосредоточьтесь на своих ощущениях в теле. Включите музыку.

  • Взгляните на сверток, отчетливо представив себе, что впервые взяли на руки самого себя — маленького, только родившегося, беспомощного и ничего не понимающего. Вы — первый, кого он встретил в жизни.

  • Теперь начните говорить с малышом, который никогда еще не слышал вашего голоса.

    «Повторяйте следующие слова: «Здравствуй, малыш. Я тебя вижу. Я люблю тебя. Я больше никогда не покину тебя. Я всегда буду рядом с тобой. Я никогда не оставлю тебя. Ты теперь всегда будешь со мной. Всегда. Я рад, что ты родился и есть у меня. Я люблю тебя таким, какой ты есть. Люблю тебя за то, что ты есть, и буду любить тебя всегда, каким бы ты ни был», — продолжает эксперт.

  • Повторяйте эти фразы до тех пор, пока твердо не убедитесь, что «ребенок» слышит вас.

  • Качайте и баюкайте «ребенка», прижимая его к груди.

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Что будет

«Вероятнее всего, вас захлестнет волна сильных эмоций, — рассказывает Александр Шахов. — Позвольте себе их прожить. Не останавливайтесь. Глубоко вдыхайте и выдыхайте через рот. Закончив упражнение, посидите немного и почувствуйте, как любовь наполняет ваше сердце».

По словам эксперта, эта методика исцеления может сделать вас более доверчивым и открытым, способным принимать любовь и чувствовать себя в безопасности в этом мире.

«После упражнения одежду, которую вы использовали, заряженную энергией любви и принятия, нужно носить», — отмечает психолог.

Автор текста:Анна Майская
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