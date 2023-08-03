Не спешите с выводами: психолог объяснил, почему первое впечатление о человеке обманчиво

Наверное, многие замечали, что первое впечатление о человеке при знакомстве часто бывает обманчивым. По крайней мере, оно может сильно отличаться от того, что есть на самом деле и что мы поймем только в будущем. По словам клинического психолога Дениса Долгова, связано это с так называемым эффектом ореола.
Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наукЛичный сайт
«Это явление, заключающееся в том, что наше впечатление о человеке искажается из-за одной характеристики или качества, которые мы считаем особенно значимым или привлекательными. Например, если мы видим красивого человека или слышим его приятный голос, мы можем посчитать, что он также добрый и талантливый. Конечно, это не всегда правда, но эффект ореола заставляет нас делать подобные предположения, основываясь на ограниченной информации, которую мы имеем», —
Этот эффект впервые заметил американский психолог Эдвард Ли Торндайк. Как рассказал Денис Долгов, в начале прошлого века он провел серию исследований среди армейских командиров: они должны были оценить солдат по первому впечатлению. Выяснилось, что бойцов с хорошими внешними данными они по умолчанию наделяли лидерскими качествами, надежностью и ответственностью, в отличие от менее физически крепких и симпатичных сослуживцев.
«Важно понимать, что эффект ореола может быть искажающим. Основываясь на первом впечатлении или одном положительном либо отрицательном качестве, мы можем недооценить или переоценить другие аспекты личности. Поэтому всегда полезно проводить комплексный анализ и не делать слишком поспешных выводов», — советует эксперт.
Как отличить настоящую симпатию от вежливости
Есть способ, который поможет понять, что дело не просто в вежливости: вы действительно нравитесь человеку. Для этого посмотрите на жесты, мимику и манеру разговора своего собеседника.
Психолог Ольга Шалдыбина назвала такие 6 признаков настоящей симпатии. В этом случае ваш визави будет:
отзеркаливать ваши жесты и поведение. Отзеркаливание — это копирование (часто на подсознательном уровне) тона голоса собеседника, речевых паттернов, невербального поведения;
использовать похожие обороты речи, жаргонизмы. Речевые обороты, своеобразные шутки, специфические слова, произношение — все это еще один маркер «прощупать» собеседника;
сокращать дистанцию. Например, наклоняться в вашу сторону, приближаться;
задавать уточняющие вопросы. Это говорит о том, что вы интересны собеседнику, он готов инвестировать свое время и внимание в общение с вами;
смотреть в глаза дольше обычного. Если при общении вы долго смотрите друг другу в глаза, с уверенностью можно говорить о взаимной симпатии. Речь не только о романтических чувствах, но и о дружеских и партнерских отношениях;
сохранять открытую позу. Если верхняя часть тела или пальцы ног собеседника развернуты в вашу сторону, если он к вам наклонился — это еще один признак, который говорит о заинтересованности вами.
Как самому вызвать симпатию при первой встрече? Советы психологов читайте ЗДЕСЬ.