Не спешите с выводами: психолог объяснил, почему первое впечатление о человеке обманчиво

«Это явление, заключающееся в том, что наше впечатление о человеке искажается из-за одной характеристики или качества, которые мы считаем особенно значимым или привлекательными. Например, если мы видим красивого человека или слышим его приятный голос, мы можем посчитать, что он также добрый и талантливый. Конечно, это не всегда правда, но эффект ореола заставляет нас делать подобные предположения, основываясь на ограниченной информации, которую мы имеем», — объяснил специалист в своем телеграм-канале.