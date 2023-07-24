Психолог Былинкин рассказал, как отдохнуть тем, кто не сможет этим летом уехать в отпуск

Кто не любит путешествовать! Не зря на время отпуска мы так часто пытаемся запланировать поездку куда-то. А как наша психика реагирует на такой отдых? И что делать, если в этом году улететь в дальние страны или хотя бы поехать в соседний город не выйдет? Объясняет психолог Сергей Былинкин.