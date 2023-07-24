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Психолог Былинкин рассказал, как отдохнуть тем, кто не сможет этим летом уехать в отпуск

Путешествия отлично помогают справиться со стрессом и расширяют наш кругозор. Но если ехать далеко не получится, существуют и альтернативные варианты.

24 июля 2023
путешествие машина самолет
Источник:
iStpockphoto

Кто не любит путешествовать! Не зря на время отпуска мы так часто пытаемся запланировать поездку куда-то. А как наша психика реагирует на такой отдых? И что делать, если в этом году улететь в дальние страны или хотя бы поехать в соседний город не выйдет? Объясняет психолог Сергей Былинкин.

Сергей Былинкин
Психология

Психолог, коуч, сертифицированный бизнес-тренер, наставник Высшей школы НЛП

Путешествия способны улучшить психологическое состояние человека. И дело тут не только в массе новых впечатлений и ярких эмоциях. Привычка ездить в новые места дает и много других преимуществ.

Саморазвитие

Путешествия предоставляют уникальные возможности для личностного роста и развития. Новые культуры, обычаи, языки и архитектура расширяют кругозор и способствуют развитию толерантности и открытости к миру.

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Отрыв от рутины

Регулярные дела и обязанности могут стать монотонными и утомительными. Путешествия позволяют на время отрешиться от повседневных забот и обязанностей — это помогает восстановить энергию и повысить работоспособность.

Позитивные эмоции и удовольствие

Новые места, красивые пейзажи и встречи с интересными людьми наполняют нас позитивными эмоциями и приносят радость. Это важно для поддержания эмоционального равновесия, а еще помогает снизить уровень стресса.

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Избавление от предрассудков

Путешествия дают возможность познакомиться с разными культурами и образами жизни, что способствует избавлению от стереотипов и предрассудков.

Повышение творческого потенциала

Новые впечатления и опыт расширяют наше воображение и вдохновляют на творчество. Это особенно важно для людей, занятых творческой работой.

Укрепление отношений

Путешествия с близкими и друзьями помогают укрепить отношения и создать приятные воспоминания вместе.

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Но что делать тем, кто не может уехать в путешествие по каким-либо причинам? Важно понимать, что путешествовать можно не только физически, но и умственно. Чтение книг о разных странах, просмотр документальных фильмов, изучение иностранных языков и даже приготовление блюд национальных кухонь могут помочь вам погрузиться в другую культуру и получить удовольствие от новых знаний и опыта.

Также стоит обратить внимание на свое окружение — возможно, есть интересные места, которые можно посетить в вашем городе или регионе. Попробуйте прогуляться по неизведанным улочкам, посетить музеи или выставки, чтобы обнаружить что-то новое и интересное.

Важно помнить, что путешествие — это не только перемещение по миру, но и открытие новых горизонтов, как внешних, так и внутренних. Используйте любые возможности для исследования мира и развития себя — это поможет вам сохранять баланс и гармонию в жизни.

Автор текста:Дарья Гапионок
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