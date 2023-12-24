Как размер ягодиц влияет на продолжительность жизни и здоровье сердца

Еще один большой плюс пышной попы в том, что глютеофеморальный жир (так называют скопление жировой ткани в области ягодиц и бедер) вырабатывает гормоны, такие как лептин. Этот гормон может регулировать аппетит и вырабатывать противовоспалительные антиоксидантные соединения, такие как адипонектин, что, в свою очередь, улучшает чувствительность к инсулину, липидный обмен и контроль уровня глюкозы.