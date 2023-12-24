Как размер ягодиц влияет на продолжительность жизни и здоровье сердца

С подачи Дженнифер Лопес, которая застраховала свою попу на сотни миллионов долларов, мода на пышные ягодицы вернулась. А теперь оказывается, что такой тип фигуры еще и более выигрышный с точки зрения здоровья.
«Если у вас большая попа, вы можете прожить дольше», — заявил на своем канале врач общей практики, хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан.
Доктор рассказал, что жир, который откладывается на ягодицах и бедрах, может снизить риск сердечно-сосудистых болезней, а также заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, таких как сахарный диабет второго типа, подагра, гиперлипидемия и другие.
Жиру на ягодицах врач противопоставляет висцеральный жир, который образуется в основном в районе брюшной полости. Причем такой жир может быть даже у внешне худых людей.
«Висцеральный жир расположен глубже, он скрыт внутри тела и обволакивает внутренние органы, такие как как сердце, поджелудочную железу, печень, почки, кишечник», — объясняет эксперт.
Такой жир самый опасный. Он производит токсины, которые вызывают хроническое воспаление (отличительный признак большинства хронических заболеваний), разрушают сосуды и повышают уровень сахара в крови.
«Излишки висцерального жира провоцируют сердечно-сосудистую патологию, варикозное расширение вен и инфаркты, болезни печени, онкологические заболевания, нарушения гормонального фона, сокращают продолжительность жизни. Риск заболеть сахарным диабетом второго типа возрастает в 6 раз, гипертонией — в 4 раза», — говорит врач Максим Росляков.
В отличие от висцерального жира, жир на ягодицах в основном находится на поверхности — под кожей.
Кроме того, жир на бедрах и ягодицах стабильнее, чем висцеральный жир. Он с меньшей вероятностью расщепляется и выделяет вредные «воспалительные соединения».
Еще один большой плюс пышной попы в том, что глютеофеморальный жир (так называют скопление жировой ткани в области ягодиц и бедер) вырабатывает гормоны, такие как лептин. Этот гормон может регулировать аппетит и вырабатывать противовоспалительные антиоксидантные соединения, такие как адипонектин, что, в свою очередь, улучшает чувствительность к инсулину, липидный обмен и контроль уровня глюкозы.
«Скопление жировой ткани в области живота сопряжено с большим риском неблагоприятных последствий для здоровья, чем скопление жировой ткани в области ягодиц и бедер. При этом глютеофеморальное ожирение ассоциируется с благоприятным воздействием на липидные параметры и прогноз жизни», — говорит кардиолог Софья Миклишанская в научной статье
Поэтому тип фигуры «песочные часы» считается более здоровым, чем фигура по типу «яблоко», когда жир концентрируется в области живота. А учитывая разницу в качестве жира, врачи призывают оценивать не сколько индекс массы тела (ИМТ), сколько величину окружности талии (ОТ), которая напрямую связана с увеличением количества висцеральной жировой ткани.
«Увеличение риска смерти, ассоциированное с увеличением ОТ, наблюдалось как у лиц с повышенным, так и с нормальным ИМТ», — приходит к выводу кардиолог Миклишанская.
К сожалению, по словам доктора Раджана, липосакция и подтяжка живота не помогут избавиться от висцерального жира. Справиться с проблемой можно лишь с помощью физических нагрузок и умеренного питания.
«Когда подкожная жировая ткань становится неспособной к дальнейшему расширению, для того чтобы приспособиться к перекармливанию (избыточному поступлению пищи), происходит накопление жировой ткани в висцеральном депо и внутренних органах», — объясняет Софья Миклишанская последствия частых перееданий.