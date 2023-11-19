Врач Манило объяснила, правда ли, что мышцы превращаются в жир, если забросить спортзал

Когда спортсмен прекращает тренировки, мышцы разрушаются и возвращаются к исходному размеру. Излишки воды из мышечной ткани выходят с мочой. Белковые волокна распадаются на аминокислоты, которые затем или выводятся из организма, или уходят в энергетический запас. Часть аминокислот при этом действительно способна перейти в жировую ткань, но лишь в очень и очень малом количестве. Ни о какой тотальной трансформации мышц в жир речи не идет.