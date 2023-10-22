Гинеколог Волкова назвала 4 пищевые привычки, которые помогут сохранить фигуру и здоровье после 40

«Пищевые привычки определяют количество энергии, дефициты, работу ЖКТ, гормональной системы, вес и даже настроение. Особенно это заметно после 40 лет, когда все, что нажито, уже заявляет о себе. Важно не паниковать, не корить себя, а начать действовать постепенно», — говорит Екатерина Волкова.