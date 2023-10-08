Невролог Демьяновская раскрыла секрет, какие продукты защищают от депрессии

При депрессии особенно важно, чтобы рацион был разнообразным: это поможет не только обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами, но и повысит вкус к здоровой жизни. Порции должны быть умеренными, а приемы пищи — регулярными, так уровень глюкозы в крови будет оставаться ровным, а настроение — стабильным.