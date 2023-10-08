Невролог Демьяновская раскрыла секрет, какие продукты защищают от депрессии

Казалось бы, если есть продукты с компонентами, которые защищают от депрессии, то благодаря им можно устранять неприятные симптомы и улучшать состояние. Но в отношении многих неврологических и психиатрических патологий все гораздо сложнее, чем, например, при расстройствах пищеварения.
Вылечить депрессию одной лишь диетой невозможно. Однако правильный рацион помогает поддержать здоровье, в том числе нервную систему, терапия будет более эффективна, а человеку станет проще справляться с проявлениями болезни. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Доктору Питеру», на какие продукты и блюда стоит обратить внимание при депрессивных расстройствах.
Невролог, к.м.н., врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Нет чудодейственных продуктов
Хотя та пища, которую мы употребляем, определенным образом влияет на общее состояние здоровья, психоэмоциональный фон и настроение, но все-таки основная задача питания — покрывать потребность в нутриентах и витаминно-минеральных компонентах. Хотя при многих патологиях питание играет одну из ведущих ролей, помогая вылечить или предупредить болезнь. Но в лечении депрессии все гораздо сложнее.
Стоит сразу отметить, что специальных продуктов от депрессии не существует. Все рекомендации основываются на общих принципах здорового питания. Однако при депрессии они играют действительно важную роль.
Белки как источники важных соединений
При депрессии очень важно достаточное потребление белков, так как они являются источниками аминокислот, из которых синтезируются нейротрансмиттеры — серотонин, дофамин. Эти вещества отвечают за настроение, мотивацию, активность. Витамины и антиоксиданты помогают защищать нервные клетки от повреждения и преждевременного разрушения.
Жирные кислоты омега-3 играют важную роль в восстановлении миелина — оболочки нервных волокон, от состояния которой зависит передача сигналов в центральной и периферической нервной системе. Избежать перепадов настроения и выровнять эмоциональный фон помогают медленные углеводы, они способствуют стабильному уровню глюкозы в крови, без резких колебаний.
На какие продукты обратить внимание
В качестве источника белка людям, склонным к депрессии, рекомендуется включать в рацион куриную грудку и индейку, рыбу, яйца, бобовые. Большое количество антиоксидантов содержится в:
ягодах (черника, малина, голубика);
фруктах (апельсины, гранаты);
овощах (шпинат, брокколи);
орехах (грецкий орех, миндаль).
Омега-3 жирными кислотами богата морская рыба (лосось, треска), оливковое масло. Витамины и минералы, необходимые для нормальной работы нервной системы, содержатся в рыбе, молоке, яйцах и зеленых овощах.
Стоит сокращать количество сахара
Чтобы избежать резкого ухудшения настроения и упадка сил, рекомендуется ограничить употребление добавленного сахара. Он в большом количестве содержится в промышленных десертах и выпечке, соусах, консервах, йогуртах. Вместо этого стоит увеличить долю сложных углеводов — добавить в рацион больше круп медленной варки, овощей, цельнозерновых хлебцев. Это поможет поддерживать стабильный уровень энергии и ровное эмоциональное состояние.
Разнообразие в питании — прежде всего
При депрессии особенно важно, чтобы рацион был разнообразным: это поможет не только обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами, но и повысит вкус к здоровой жизни. Порции должны быть умеренными, а приемы пищи — регулярными, так уровень глюкозы в крови будет оставаться ровным, а настроение — стабильным.
В течение дня очень важно пить достаточно чистой воды: обезвоживание не только вредит всем процессам в организме, но и приводит к ухудшению настроения и снижению когнитивных функций.
Это не лень или плохой характер
Важно помнить, что депрессия — это не лень или проявление дурного характера, а заболевание, которое требует лечения. Настораживающие симптомы:
длительное снижение фона настроения;
утрата былой радости от жизни;
снижение двигательной активности;
сонливость;
замедление мышления.
При их возникновении стоит обратиться к врачу-психиатру, он подберет терапию с учетом индивидуальных особенностей здоровья и поможет значительно улучшить качество жизни.
В рамках депрессивных расстройств или в сочетании с ними нередко развиваются расстройства пищевого поведения (РПП), от анорексии до булимии. Широко известен такой лайт-вариант РПП, как привычка «заедать» негативные эмоции. Для коррекции стиля питания может дополнительно потребоваться работа с диетологом.