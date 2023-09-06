Они могут вас убить: 3 самых опасных лекарства, которые есть практически в каждой аптечке

Самостоятельно прописывать себе таблетки — всегда плохая идея. Только человек с соответствующим образованием может сказать, нужны ли вам те или иные лекарства. Тем более что при неправильном обращении есть риск, что даже самый эффективный препарат не только не поможет вам, но еще и вызовет очень тяжелые побочные эффекты — вплоть до смертельного исхода.