«На приеме у врача важно локализовать боль, — говорит Светлана Владимировна. — Очертите руками место боли. Расскажите, как давно болит живот, сколько длятся приступы. Опишите характер боли: сильная или слабая, ноющая, колющая, сжимающая или распирающая. Болит точечно или размыто. Опоясывающая боль или нет. Расскажите, какие лекарства принимали и какой они имели эффект. Какую пищу принимали и как на нее реагировал организм. И не забудьте сообщить, если помимо боли были другие симптомы».