Все мы время от времени страдаем от боли в животе, но далеко не каждый после приступа пойдет к врачу. Лучше мы сами поставим себе диагноз, сами пропишем лекарства и, едва полегчает, забудем о случившемся.
А между тем боли в животе могут сигнализировать о самых разных заболеваниях, от язвы желудка до аппендицита и инфаркта миокарда.
Заведующая отделением терапии Городской больницы №38 им. Н.А. Семашко
Может ли живот болеть просто так
«Бывает, что боль в животе не связана с какими-либо заболеваниями, — говорит заведующая отделением терапии Городской больницы №38 им. Н.А. Семашко Светлана Гуйдо. — Изменился рацион питания, человек съел что-то жирное или острое либо просто переел. Происходит спазм гладкой мускулатуры органов пищеварения, растяжение стенок желудка. Живот раздувается, мучит метеоризм. Бывает, что боли в животе сопровождаются диареей или запором. Может возникнуть спазм желчного пузыря, который проявляется спазматической болью в правом подреберье».
Если подобные реакции организма редкость и они проходят сами собой спустя полчаса, такие боли называют функциональными. Они не требуют лечения, достаточно впредь быть более сдержанным в еде. Во время приступа можно выпить активированный уголь, а при переедании — препараты с панкреатическими ферментами.
«Но когда подобные боли вошли в систему, нужно обратиться к врачу», — предупреждает Светлана Владимировна.
Периодические боли во время менструаций также, как правило, не требуют визита к врачу.
«Если боль нестерпимая, можно выпить одну таблетку обезболивающего. А лучше лечь на спину, закинув ноги на стену под прямым углом. Кроме того, от боли при менструации помогает поза лягушки», — советует врач.
Болит живот — когда вызывать скорую помощь?
«Самая опасная боль — острый живот, — говорит наш эксперт. — Продолжительная резкая боль, может усиливаться при пальпации и резком отнятии руки. Живот „доскообразный“: брюшная стенка втянута и сильно напряжена».
Часто при «остром животе» человек не может сдвинуться с места: малейшее движение усиливает боль. Могут присоединиться и другие опасные симптомы:
частая рвота;
сильное сердцебиение;
повышение температуры;
озноб;
слабость;
повышенная потливость всего тела;
предобморочное состояние или потеря сознания.
При остром животе сразу же вызывайте скорую помощь. Причиной такой боли могут быть острый аппендицит, острый панкреатит, перфоративная язва желудка, острая кишечная непроходимость, внематочная беременность, острый холецистит, разрыв кист яичника, тромбоз артерии кишечника и другие опасные для жизни состояния.
До приезда медиков ни в коем случае нельзя пить обезболивающие и прикладывать к животу грелку.
«Обезболивающие таблетки не избавят от воспаления. При этом врачам будет сложнее поставить правильный диагноз, — комментирует Светлана Владимировна. — А пытаясь унять боль грелкой, больной может усилить внутреннее кровотечение, так как тепло расширяет сосуды».
ВАЖНО! Боль в животе с тошнотой и рвотой может быть симптомом инфаркта миокарда или плеврита. В таких случаях говорят, что боль иррадиирует, то есть отдает в живот.
Болит в животе — о чем должен знать врач
Если живот болит систематически либо приступ случился без видимых причин, но вскоре боль отступила и экстренной госпитализации не требуется, стоит записаться на консультацию к терапевту.
«На приеме у врача важно локализовать боль, — говорит Светлана Владимировна. — Очертите руками место боли. Расскажите, как давно болит живот, сколько длятся приступы. Опишите характер боли: сильная или слабая, ноющая, колющая, сжимающая или распирающая. Болит точечно или размыто. Опоясывающая боль или нет. Расскажите, какие лекарства принимали и какой они имели эффект. Какую пищу принимали и как на нее реагировал организм. И не забудьте сообщить, если помимо боли были другие симптомы».