Врач скорой помощи Литвинова: «Этот простой тест поможет не пропустить инфаркт»

Если у человека случился сердечный приступ, он может и не испытывать характерных для инфаркта симптомов, даже продолжать заниматься своими делами — терпеть дискомфорт и не вызывать врача. Но это очень опасно. Если человеку с сердечным приступом не оказать помощь как можно быстрее, последствия для здоровья могут быть весьма плачевными.
Врач из Новосибирска объяснила, по каким признакам распознать инфаркт и какой тест поможет определиться с возможным диагнозом и срочно звонить в скорую.
Врач скорой медицинской помощи, заместитель главного врача станции СМП
«Вызвали по другой причине, оказалось — инфаркт»
Врач скорой помощи назвала самым ярким симптомом инфаркта приступ боли за грудиной, которая может отдавать в челюсть, шею, руку и под лопатку. Также нередко пациенты с сердечным приступом жалуются на боль в сердце при физической нагрузке — ходьбе, работе в огороде, подъеме по лестнице.
«В скорую звонить тем более надо, если такая боль сопровождается потливостью, слабостью, одышкой, чувством нехватки воздуха, страхом», — цитирует слова Ольги Литвиновой
Бывает и такое, что боли при инфаркте человек не испытывает. Ощущения, которые его беспокоят, он описывает как «давит, жжет, сжимает».
«Слово „боль“ человек даже не употребляет, потому что это первое такое состояние, и он его даже назвать еще не может. В моей практике были случаи, когда мы едем не на сердечный приступ, а на что угодно другое, но находим инфаркт», — говорит Ольга Литвинова.
Тест: как понять, что это сердечный приступ
Врач предупреждает, что безболевая форма инфаркта — одна из самых опасных. Человек терпит дискомфорт, заглушает его, пьет таблетки и даже не подозревает, что у него сердечный приступ. А отсутствие лечения чревато необратимыми изменениями в тканях сердца. Чем дольше пациент не обращается за помощью, тем больше клеток сердечной мышцы погибнет и тем тяжелее будут последствия.
Медик советует провести небольшой тест, если вы подозреваете у себя инфаркт. Он сразу даст понимание, что происходит с организмом.
«При инфаркте корвалол и валидол не помогут, — говорит Ольга Литвинова. — Поэтому, если у вас возникло подозрение на сердечную боль, а под рукой есть нитроглицерин, брызните человеку одну дозу спрея под язык или дайте полтаблетки. Если нитроглицерин помог, значит, это была точно сердечная боль, надо вызывать бригаду именно на этот симптом».
Важно, что увлекаться нитроглицерином не стоит тем, кто страдает от пониженного давления.
Эксперт отмечает, что в любом случае дискомфорт и боль в грудной клетке нельзя терпеть, нужно обратиться к врачу, чтобы понять причину ее возникновения.
«Если даже небольшой инфаркт перенести на ногах, человек всю жизнь будет страдать одышкой, ему тяжело будет долго ходить пешком, подниматься по лестнице. Качество его жизни пострадает, — подчеркивает Ольга Литвинова. — Если же человеку окажут помощь в течение „золотого часа“, быстро установят стент, то он будет физически чувствовать себя так, будто этого инфаркта и не было, сможет жить полной жизнью, полноценной даже в плане физических нагрузок».
Инфаркт или невралгия
Ранее врач объяснил, что сердечный приступ от невралгии можно отличить по одному признаку: при движении боль при инфаркте неизменна, а при невралгии она усиливается или ослабевает.
При подозрении на инфаркт до приезда скорой важно снизить нагрузку на сердце, принять полулежачее положение, расстегнуть одежду и ослабить воротник.