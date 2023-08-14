Врач скорой помощи Литвинова: «Этот простой тест поможет не пропустить инфаркт»

«Слово „боль“ человек даже не употребляет, потому что это первое такое состояние, и он его даже назвать еще не может. В моей практике были случаи, когда мы едем не на сердечный приступ, а на что угодно другое, но находим инфаркт», — говорит Ольга Литвинова.