Получите спазм сосудов: врач предупредил об опасности популярного способа охладиться в жару

В соцсетях все обсуждают популярный и простой способ, который спасает от жары и потливости. На видео девушка демонстрирует, как помещает влажные салфетки в морозилку, а когда они застынут, использует их вместо полотенца.
Ролик собрал уже 12 миллионов просмотров, а в комментариях люди просят дать Ахимсе (так зовут автора видео) ученую степень по алхимии.
Актуальный лайфхак жаркого августа по просьбе «Доктора Питера» прокомментировал врач-токсиколог. Он предупредил, что подобные методы могут привести к весьма печальным последствиям.
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук, академик ЕАЕН (Ганновер, Германия); член-кор. РАЕН, член-кор. Международной академии авторов научных изобретений и открытий
Получите обратную реакцию
«В природе все четко работает! Пот дает охлаждение, — говорит врач Михаил Кутушов. — Но если резко охладить кожу, то может произойти спазм сосудов и капилляров. Потовые железы также испытают шок. И через пять минут произойдет обратная реакция: капилляры расширятся и человеку станет еще жарче!»
Еще один нюанс: как на подобное резкое охлаждение среагируют парасимпатическая, симпатическая и центральная нервные системы?
«Симпатическая нервная система начинает удалять нейромедиаторы, так как происходит очень сильное воздействие на органы и системы организма: появляются повышенный пульс, дыхание, повышается давление», — продолжает Михаил Кутушов.
«Возмутятся даже гормоны»
По словам врача, то же самое произойдет, если вы решите охладиться в жару, воздействуя на кожу льдом: это вызовет беспокойство и смену эмоционального состояния.
«Активация симпатической нервной системы — это реакция организма на угрозу или опасность, — говорит Михаил Кутушов. — Можно один раз сделать так, два раза, но если применять этот способ регулярно, то можно вызвать нарушения в работе этой очень эффективной системы. Потому что тогда задействуются даже гормоны нашего организма».
Врач предупреждает: надо очень внимательно относиться к подобным лайфхакам. У некоторых людей они могут вызвать негативные последствия.
«Парасимпатическая нервная система поддерживает гомеостаз и реагирует очень интересно на холод, — продолжает кандидат наук. — Если симпатическая нервная система готовится либо убежать, либо напасть, то парасимпатическая реагирует иначе. Она может вызвать на холодные салфетки такую реакцию, как кашель, приступы панических атак, головокружение и сбои в системе пищеварения».
Охлаждаемся правильно
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о здоровых способах охладиться в жару. Так, вместо холодного душа стоит принимать теплый — около 33 градусов. Это увеличит приток крови к коже и позволит «выпустить» из организма большее количество тепла.
Ну а правило номер один — это пить в жару как можно больше воды. Достаточное количество жидкости в организме позволяет потеть, а пот, испаряясь с кожи, охлаждает вас.