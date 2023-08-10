Получите спазм сосудов: врач предупредил об опасности популярного способа охладиться в жару

«Активация симпатической нервной системы — это реакция организма на угрозу или опасность, — говорит Михаил Кутушов. — Можно один раз сделать так, два раза, но если применять этот способ регулярно, то можно вызвать нарушения в работе этой очень эффективной системы. Потому что тогда задействуются даже гормоны нашего организма».