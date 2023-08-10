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Получите спазм сосудов: врач предупредил об опасности популярного способа охладиться в жару

Медик предупреждает: бездумно пользоваться народными способами, спасаясь от жары, может быть опасно для здоровья. Врач раскритиковал разошедшийся по соцсетям лайфхак жаркого лета.

10 августа 20232
жара охладиться
Источник:
iStockphoto

В соцсетях все обсуждают популярный и простой способ, который спасает от жары и потливости. На видео девушка демонстрирует, как помещает влажные салфетки в морозилку, а когда они застынут, использует их вместо полотенца.

Ролик собрал уже 12 миллионов просмотров, а в комментариях люди просят дать Ахимсе (так зовут автора видео) ученую степень по алхимии.

Актуальный лайфхак жаркого августа по просьбе «Доктора Питера» прокомментировал врач-токсиколог. Он предупредил, что подобные методы могут привести к весьма печальным последствиям.

Михаил Кутушов
Медицина

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук, академик ЕАЕН (Ганновер, Германия); член-кор. РАЕН, член-кор. Международной академии авторов научных изобретений и открытий

Получите обратную реакцию

«В природе все четко работает! Пот дает охлаждение, — говорит врач Михаил Кутушов. — Но если резко охладить кожу, то может произойти спазм сосудов и капилляров. Потовые железы также испытают шок. И через пять минут произойдет обратная реакция: капилляры расширятся и человеку станет еще жарче!»

Еще один нюанс: как на подобное резкое охлаждение среагируют парасимпатическая, симпатическая и центральная нервные системы?

«Симпатическая нервная система начинает удалять нейромедиаторы, так как происходит очень сильное воздействие на органы и системы организма: появляются повышенный пульс, дыхание, повышается давление», — продолжает Михаил Кутушов.

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«Возмутятся даже гормоны»

По словам врача, то же самое произойдет, если вы решите охладиться в жару, воздействуя на кожу льдом: это вызовет беспокойство и смену эмоционального состояния.

«Активация симпатической нервной системы — это реакция организма на угрозу или опасность, — говорит Михаил Кутушов. — Можно один раз сделать так, два раза, но если применять этот способ регулярно, то можно вызвать нарушения в работе этой очень эффективной системы. Потому что тогда задействуются даже гормоны нашего организма».

Врач предупреждает: надо очень внимательно относиться к подобным лайфхакам. У некоторых людей они могут вызвать негативные последствия.

«Парасимпатическая нервная система поддерживает гомеостаз и реагирует очень интересно на холод, — продолжает кандидат наук. — Если симпатическая нервная система готовится либо убежать, либо напасть, то парасимпатическая реагирует иначе. Она может вызвать на холодные салфетки такую реакцию, как кашель, приступы панических атак, головокружение и сбои в системе пищеварения».

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Охлаждаемся правильно

Ранее «Доктор Питер» рассказывал о здоровых способах охладиться в жару. Так, вместо холодного душа стоит принимать теплый — около 33 градусов. Это увеличит приток крови к коже и позволит «выпустить» из организма большее количество тепла.

Ну а правило номер один — это пить в жару как можно больше воды. Достаточное количество жидкости в организме позволяет потеть, а пот, испаряясь с кожи, охлаждает вас.

Автор текста:Анна Майская
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