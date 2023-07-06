Ученые США и Китая нашли способ победить депрессию всего за одну ночь

Именно эта зона играет важную роль в способности контролировать настроение как у здоровых людей, так и у тех, у кого была диагностирована депрессия. Исследователи считают: связь между миндалиной и поясной корой может ассоциироваться с устойчивостью нервной системы к нарушениям настроения после ночи без сна. В перспективе это можно будет использовать для лечения депрессии.