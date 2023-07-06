Ученые США и Китая нашли способ победить депрессию всего за одну ночь

Обычно, если не выспался, едва ли можешь похвастаться хорошим настроением. Недосып и бессонница, как правило, делают нас раздражительными и злыми. Однако, возможно, вы замечали парадокс: иногда бессонная ночь может иметь обратный эффект и повышать бодрость духа. Нейронные механизмы этого процесса до сих пор до конца не ясны. Исследователи предполагают, что ночь без сна способна сыграть важную роль в регуляции симптомов депрессии.
Ученые из США и Китая с помощью функциональной МРТ решили проверить, как изменяется активность в разных областях головного мозга после одной ночи без сна. Авторы опубликованного в издании
За испытуемыми следили на протяжении пяти дней. Сначала им разрешили спать в обычном режиме, а потом попросили одну ночь обойтись вовсе без сна. Во время эксперимента каждые два часа бодрствования все участники исследования заполняли анкеты о своем настроении. Кроме того, ученые наблюдали за активностью их мозга через МРТ.
Результаты оказались удивительными. После одной ночи без сна у большинства участников настроение ухудшилось, такой эффект наблюдался и среди людей без проблем с ментальным здоровьем, и среди тех, у кого была диагностирована депрессия. Однако у 43% членов группы с депрессией в анамнезе настроение, напротив, стало лучше. При этом исследователи зафиксировали связь активности миндалины и передней поясной коры головного мозга.
Именно эта зона играет важную роль в способности контролировать настроение как у здоровых людей, так и у тех, у кого была диагностирована депрессия. Исследователи считают: связь между миндалиной и поясной корой может ассоциироваться с устойчивостью нервной системы к нарушениям настроения после ночи без сна. В перспективе это можно будет использовать для лечения депрессии.
Кстати
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