Найден способ компенсировать смертельный вред регулярного недосыпа

Самый низкий риск преждевременной смерти ожидаемо зафиксировали в группе с нормальным сном и высоким уровнем физической активности. А вот если человек и спит плохо, и спортом не занимается, то вероятность умереть раньше времени повышалась в 2,51 и 2,06 раза соответственно.

При этом средний уровень физактивности в сочетании с хроническим недосыпом давал риск смерти выше в 1,63 и 1,11 раза соответственно.

Если же человек следовал советам экспертов Всемирной организации здравоохранения и занимался спортом не менее 150 минут в неделю, риск смерти от всех причин у него снижался до 1,06 при недостатке сна и до 1,01 при его избытке. Люди с высоким уровнем физической активности имели низкий риск смерти от сердечно-сосудистых болезней и рака — в 0,61 и 0,73 раза.

Как резюмировали авторы работы, результаты анализа показывают: если хотя бы достигнуть низшего порога рекомендаций ВОЗ по физактивности, можно уже нивелировать или смягчить часть последствий от плохого ночного отдыха.