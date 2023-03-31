Найден способ компенсировать смертельный вред регулярного недосыпа

Мало кто из современных людей может похвастаться тем, что регулярно высыпается и никогда не сбивает свой режим. Врачи не устают напоминать: плохой сон может очень пагубно сказаться на вашем здоровье, фигуре и даже долголетии.
Однако оказалось, что даже если вы много лет спали не слишком хорошо, есть способ немного смягчить эффекты от такого образа жизни. Китайские ученые из Гуандунского института сердечно-сосудистых заболеваний, Медицинского университета Гуанчжоу и Китайского университета Гонконга узнали, что может помочь нивелировать часть последствий регулярного недосыпа.
Как выяснилось, если вы очень часто плохо спите, вам точно не обойтись без спорта. Исследование на эту тему опубликовано в издании European Journal of Preventive Cardiology.
Физическую активность и сон всегда включают в список самых важных параметров здорового образа жизни. Есть данные, что движение и тренировки способны снизить риск преждевременной смерти до 70 %. Также давно известно, что хронический недосып вероятность преждевременного ухода из жизни увеличивает. Исследователи заинтересовались, как эти факторы взаимодействуют друг с другом.
Авторы исследования проанализировали данные из Британского биобанка. Объектом внимания ученых стали 92 221 человек, которые в период с февраля 2013 года до декабря 2015-го носили браслеты для измерения уровня активности. Средний возраст испытуемых — 62,4 года, чуть больше половины из них были женщинами. У 73,2 % была нормальная продолжительность сна — от 6 до 8 часов. 19,7 % опрошенных спали больше 8 часов, 7,1 % пожаловались на недосып. При этом больше трети участников не занимались физической активностью.
В своей работе ученые учитывали возраст, пол, национальность, уровень образования, наличие вредных привычек и сердечно-сосудистых патологий, рака или диабета, ИМТ, социально-экономические факторы, уровень образования испытуемого и время года, когда человек носил акселерометр. За годы, пока продолжался сбор данных, умерли 3 080 участников. 1 074 человека умерли от болезней сердца и сосудов, 1 871 — от онкологического заболевания.
Самый низкий риск преждевременной смерти ожидаемо зафиксировали в группе с нормальным сном и высоким уровнем физической активности. А вот если человек и спит плохо, и спортом не занимается, то вероятность умереть раньше времени повышалась в 2,51 и 2,06 раза соответственно.
При этом средний уровень физактивности в сочетании с хроническим недосыпом давал риск смерти выше в 1,63 и 1,11 раза соответственно.
Если же человек следовал советам экспертов Всемирной организации здравоохранения и занимался спортом не менее 150 минут в неделю, риск смерти от всех причин у него снижался до 1,06 при недостатке сна и до 1,01 при его избытке. Люди с высоким уровнем физической активности имели низкий риск смерти от сердечно-сосудистых болезней и рака — в 0,61 и 0,73 раза.
Как резюмировали авторы работы, результаты анализа показывают: если хотя бы достигнуть низшего порога рекомендаций ВОЗ по физактивности, можно уже нивелировать или смягчить часть последствий от плохого ночного отдыха.