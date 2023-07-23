Жизнь во власти меланхолии: 5 звезд, которые смогли победить депрессию

Богатые, как известно, тоже плачут. Увы, ни деньги, ни известность, ни успешная карьера не делают человека защищенным от ментальных расстройств. В том числе и от депрессии.
Не нужно преуменьшать серьезность этого недуга. Депрессия — это не просто плохое настроение, это серьезная болезнь, избавиться от которой не так просто. Однако победить ее все-таки реально. И пример этих звезд доказывает это.
Джим Керри
В этом есть печальная ирония: один из самых известных комиков, который стал знаменитостью именно благодаря своей способности смешить других и дарить хорошее настроение, уже давно борется с депрессией.
Звезда признается: мрачные мысли посещали его еще в 90-е, даже на пике карьеры. Керри переживал темные времена и принимал антидепрессанты. Непростое детство и трудности в личной жизни, несколько неудачных браков оставили след на ментальном здоровье комика.
Сам он так описывал свое состояние в материале для
Сейчас актер активно погрузился в арт-терапию, отказался от антидепрессантов, алкоголя и кофе — и чувствует себя гораздо лучше.
Лолита Милявская
Депрессия пришла в жизнь певицы после расставания с первым мужем — Александром Цекало. Пошатнуло ее ментальное здоровье и расставание с последним супругом Дмитрием Ивановым. Звезда уверена: поправить психическое здоровье можно только с помощью квалифицированных специалистов.
«Если с вами уже случилась депрессия, не надо ходить по Интернету — сходите к психиатру. Я за классическую психиатрию», — заявила певица в беседе с изданием
Дима Билан
В интервью ютьюб-каналу «А поговорить?» артист признался: ему пришлось столкнуться с серьезными проблемами с ментальным здоровьем из-за неудач в личной жизни. Билан вместе с девушкой мечтали о ребенке, однако в итоге две беременности завершились выкидышами на ранних сроках. После этого пара рассталась. Певец впал в депрессию и стал глушить переживания алкоголем.
«Была настоящая встряска. Я впал в тяжелую депрессию», — признается Билан.
Сейчас певец восстановился, но предпочитает жить уединенно, посвящая свободное время семье.
Джоан Роулинг
Автор культовой серии книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг впала в депрессию после того, как развелась с первым мужем и осталась практически без денег. Свое состояние писательница отразила в третьей книге о мальчике, который выжил. Там фигурируют дементоры — существа, которые буквально вытягивают из человека все самые светлые чувства. По сути, дементоры — это метафора депрессии. Роулинг считала себя «самой большой неудачницей, которую знала», ее посещали мысли о самоубийстве. Писательнице казалось, что никакой надежды нет. Однако в итоге оказалось, что все самое лучшее — мировая слава, успешная карьера, повторное замужество — ждало впереди.
«Я пережила действительно тяжелые времена и горжусь тем, что я справилась с этим», — рассказывала писательница журналистам.
Лариса Гузеева
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева также столкнулась с депрессией на собственном опыте, когда из жизни ушла ее мать Альбина. По признанию звезды, с мамой у нее была очень глубокая связь. В октябре 2018 года Альбина Гузеева умерла после тяжелой болезни, и врачи диагностировали у знаменитости глубокую депрессию.
«Как же мне плохо! Я башкой стучусь об стенку», — говорила Гузеева.
Актриса обратилась за помощью сразу к трем психологам. Сейчас ей стало лучше.