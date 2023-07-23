Жизнь во власти меланхолии: 5 звезд, которые смогли победить депрессию

Автор культовой серии книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг впала в депрессию после того, как развелась с первым мужем и осталась практически без денег. Свое состояние писательница отразила в третьей книге о мальчике, который выжил. Там фигурируют дементоры — существа, которые буквально вытягивают из человека все самые светлые чувства. По сути, дементоры — это метафора депрессии. Роулинг считала себя «самой большой неудачницей, которую знала», ее посещали мысли о самоубийстве. Писательнице казалось, что никакой надежды нет. Однако в итоге оказалось, что все самое лучшее — мировая слава, успешная карьера, повторное замужество — ждало впереди.