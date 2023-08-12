Впадете в депрессию, наберете вес: почему категорически нельзя копить злость

Но гнев и злость — это хороший индикатор нарушения личных границ, наличия собственного мнения, несогласия с чем-то, отстаивания себя. Часто даже самим себе мы не признаемся в том, что чувствуем злость или обиду, и годами копим их внутри. Если эмоции не проявляются, то впоследствии могут вылиться в психосоматические заболевания и нервное истощение.