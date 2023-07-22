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Депрессия или плохое настроение? 9 признаков, по которым можно отличить одно от другого

Ваше ментальное здоровье нуждается во внимании не меньше, чем физическое. Проверьте, не прячется ли за дурным настроением серьезное психическое расстройство.

22 июля 2023
хандра настроение поднять
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iStockphoto

Любому, даже самому позитивному по жизни человеку время от времени может быть грустно. Испытывать негативные эмоции абсолютно нормально, особенно если вы столкнулись с трудностями или потерей. Разрешайте себе грустить, и со временем вам станет лучше.

Однако одно дело, когда у вас просто не самое радужное настроение, другое — когда вы погрузились в депрессию. Справиться с болезнью и восстановить свое ментальное здоровье без помощи специалиста бывает трудно, а порой и вовсе невозможно. Поэтому важно отличать эти состояния. Психолог Денис Долгов в своем телеграм-канале перечислил симптомы, что вы столкнулись именно с депрессией.

Психология

Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наук

Один из самых явных симптомов — вы грустите больше двух недель.

Этот конкретный критерий прописан в документе, которым руководствуются все медики мира, — МКБ-10. Подавленное настроение дольше двух недель — тревожный звонок и один из основных признаков клинической депрессии.

Кроме того, стоит насторожиться, если у вас не осталось вещей, способных поднять настроение. Даже то, что вы любите, больше не приносит былого удовольствия. Еще человеку в депрессии нередко становится тяжело работать и концентрироваться, он легко устает и быстро утомляется. При этом депрессия также нередко проявляет себя через чрезмерную самокритику и постоянное чувство вины.

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Крайне тревожный признак — мысли о суициде и потеря желания жить. Психолог обращает внимание: при первых же мыслях о том, чтобы уйти из жизни, нужно как можно скорее обратиться за помощью к специалистам.

Также депрессия нередко провоцирует проблемы со сном, боли в животе, голове и сердце. Еще у человека с таким расстройством снижается или полностью пропадает либидо. Отношения с едой тоже становятся проблемными: или аппетита нет совсем, или наесться досыта никак не получается.

Безусловно, некоторые из этих симптомов хоть раз в жизни посещали каждого из нас. Однако есть способы провести более объективную самодиагностику — например, шкала депрессии Бека.

Главное понимать: депрессию возможно вылечить. Поэтому не стоит игнорировать проблему.

Автор текста:Дарья Гапионок
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