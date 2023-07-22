Депрессия или плохое настроение? 9 признаков, по которым можно отличить одно от другого

Кроме того, стоит насторожиться, если у вас не осталось вещей, способных поднять настроение. Даже то, что вы любите, больше не приносит былого удовольствия. Еще человеку в депрессии нередко становится тяжело работать и концентрироваться, он легко устает и быстро утомляется. При этом депрессия также нередко проявляет себя через чрезмерную самокритику и постоянное чувство вины.