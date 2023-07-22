Депрессия или плохое настроение? 9 признаков, по которым можно отличить одно от другого

Любому, даже самому позитивному по жизни человеку время от времени может быть грустно. Испытывать негативные эмоции абсолютно нормально, особенно если вы столкнулись с трудностями или потерей. Разрешайте себе грустить, и со временем вам станет лучше.
Однако одно дело, когда у вас просто не самое радужное настроение, другое — когда вы погрузились в депрессию. Справиться с болезнью и восстановить свое ментальное здоровье без помощи специалиста бывает трудно, а порой и вовсе невозможно. Поэтому важно отличать эти состояния. Психолог Денис Долгов в своем
Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наукЛичный сайт
Один из самых явных симптомов — вы грустите больше двух недель.
Этот конкретный критерий прописан в документе, которым руководствуются все медики мира, — МКБ-10. Подавленное настроение дольше двух недель — тревожный звонок и один из основных признаков клинической депрессии.
Кроме того, стоит насторожиться, если у вас не осталось вещей, способных поднять настроение. Даже то, что вы любите, больше не приносит былого удовольствия. Еще человеку в депрессии нередко становится тяжело работать и концентрироваться, он легко устает и быстро утомляется. При этом депрессия также нередко проявляет себя через чрезмерную самокритику и постоянное чувство вины.
Крайне тревожный признак — мысли о суициде и потеря желания жить. Психолог обращает внимание: при первых же мыслях о том, чтобы уйти из жизни, нужно как можно скорее обратиться за помощью к специалистам.
Также депрессия нередко провоцирует проблемы со сном, боли в животе, голове и сердце. Еще у человека с таким расстройством снижается или полностью пропадает либидо. Отношения с едой тоже становятся проблемными: или аппетита нет совсем, или наесться досыта никак не получается.
Безусловно, некоторые из этих симптомов хоть раз в жизни посещали каждого из нас. Однако есть способы провести более объективную самодиагностику — например,
Главное понимать: депрессию возможно вылечить. Поэтому не стоит игнорировать проблему.