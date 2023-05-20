Диетолог Алиев объяснил, какие два продукта помогут победить диетическую депрессию

Диетическая депрессия проявляется почти у всех, кто пытается похудеть, ограничивая себя в тех или иных «вредных» продуктах: хлебе, сладостях, газировке, мороженом, чипсах и так далее.
Те, кто отказывается от вкусненького, знают, как это непросто: постоянно накатывают слабость и раздражительность, не отпускает плохое настроение и постоянно крутятся в голове мысли, что надо все бросить и вернуться к привычному рациону. Правда, срыв грозит еще большими мучениями и даже настоящим эмоциональным провалом: «Я никогда не похудею, ведь у меня нет силы воли!»
Диетолог предлагает взять на вооружение простой лайфхак. Врач рассказал, какие два продукта помогут вам не срываться с диеты.
Когда сил нет, так хочется булочку
«Диетическая депрессия — это сигнал организма о том, что чего-то не хватает. Например, сладких булочек, газировки, пирожного с кремом, —
Врач отмечает, что наш организм требует эти продукты, чтобы повысить уровень гормона удовольствия.
«Физиологически этот эффект обусловлен наличием в этих продуктах аминокислоты триптофана. Ведь именно из нее в нервной системе образуются гормоны удовольствия — эндорфины», — говорит Руслан Алиев.
Два продукта — и нет проблем
Диетолог назвал два продукта, которые помогут худеющим справиться безболезненно с диетической депрессией и оставаться в рамках своей диеты.
«Антидепрессантом может стать небольшой кусочек ароматного твердого сыра, — советует врач-диетолог. — Именно сыр обладает всеми нужными нам качествами: он практически не содержит углеводов, к тому же достаточно сытный и вкусный. Сыры также вне конкуренции и по белковой питательности: чтобы произвести всего 100 г сыра, необходимо почти 2 л молока».
Второй продукт, который поможет не срываться с диеты, — это мясо индейки.
«В разгрузочный день вы можете побаловать себя небольшой сырной тарелкой с медом либо кусочком индейки со столовой ложкой кисло-сладкого брусничного или клюквенного джема, — рекомендует диетолог Руслан Алиев. — Лайфхак очень простой, но не все диетологи о нем говорят, так что пользуйтесь!»
Если ничто не помогает
Диетолог объяснил, что делать, если вы проявили силу воли, отказались от булочек и сладкого, но вес все равно не снижается. Руслан Алиев предлагает начать вести пищевой дневник и записывать туда каждую крошку и каждый кусочек съеденного за день, не забывая и о напитках. Например, в большом капучино содержится больше 100 ккал. А если вы пьете его не один раз в день? Пищевой дневник можно вести в приложении в телефоне — это очень удобно, и он будет всегда под рукой.
Добавим, что ранее врач-диетолог рассказала, что при похудении вес может встать как вкопанный из-за гомеостаза — это когда организм включает режим саморегуляции, сопротивляясь изменениям, которые вы затеяли со своим телом.