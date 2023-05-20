Диетолог Алиев объяснил, какие два продукта помогут победить диетическую депрессию

Диетолог объяснил, что делать, если вы проявили силу воли, отказались от булочек и сладкого, но вес все равно не снижается. Руслан Алиев предлагает начать вести пищевой дневник и записывать туда каждую крошку и каждый кусочек съеденного за день, не забывая и о напитках. Например, в большом капучино содержится больше 100 ккал. А если вы пьете его не один раз в день? Пищевой дневник можно вести в приложении в телефоне — это очень удобно, и он будет всегда под рукой.