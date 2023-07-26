Многие пугаются этого упражнения, и очень зря. Если вы не умеете отжиматься, то можно начать делать это с колен — так гораздо проще приучить себя к новой физической нагрузке. Потом, когда облегченный вариант будет даваться без труда, можно попробовать отжиматься из положения планки, как когда-то всех заставляли на уроках физкультуры.