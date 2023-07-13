Эндокринолог Павлова назвала единственный способ не страдать от боли в мышцах после тренировки

Неужели человек, который решил заняться спортом, обречен на повторение этих неприятных ощущений? Нет, напротив: если продолжать заниматься, со временем тело привыкнет к такому похищению ресурсов, то есть к тому, что мышца активна и требует питания. И цитокин интерлейкин-6 тоже смирится и привыкнет к тому, что часть ресурсов ежедневно будет тратиться на тренировки. Такие «восстания» с последующей болью в мышцах прекратятся.