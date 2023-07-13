Эндокринолог Павлова назвала единственный способ не страдать от боли в мышцах после тренировки

Вам наверняка знакомо это чувство после интенсивных тренировок. Оно приходит не сразу, где-то на следующий день. Вы начинаете хорошо чувствовать все мышцы в теле, даже те, о существовании которых раньше не подозревали. Все ноет и болит.
Говорят, что от этого ощущения спасает разминка, но полного избавления от боли не дает и она. Эндокринолог Зухра Павлова в своем
Вы наверняка слышали, что за неприятные ощущения после спорта ответственна молочная кислота. Однако дело не только в ней.
Представьте, вы пришли в фитнес-зал, раскачали массу мышц. До этого многие из них пребывали в состоянии относительного покоя: в быту вы их если и использовали, то явно не так интенсивно. Мышцам нужна энергия: сначала глюкоза, гликоген, дальше в ход идут жиры.
На этом этапе начинает действовать интерлейкин 6 — противовоспалительный цитокин. Его врачи считают основным среди факторов воспаления. Он связан с энергетическими запасами. Когда их используют, интерлейкин-6 поднимает остальную армию факторов воспаления. Таким образом он реагирует на непривычный отток накопившейся энергии. Как итог, на следующий день после занятий спортом у человека ноют и болят мышцы. Причем иногда так сильно, что даже привычные движения даются с трудом.
Неужели человек, который решил заняться спортом, обречен на повторение этих неприятных ощущений? Нет, напротив: если продолжать заниматься, со временем тело привыкнет к такому похищению ресурсов, то есть к тому, что мышца активна и требует питания. И цитокин интерлейкин-6 тоже смирится и привыкнет к тому, что часть ресурсов ежедневно будет тратиться на тренировки. Такие «восстания» с последующей болью в мышцах прекратятся.
Однако работать это будет только в одном случае: если продолжать тренировки на ежедневной основе. Когда физическая активность входит в привычку и становится стабильной, возникает эффект тренированности.
Бонусом приходит и приятное, комфортное ощущение своего тела. Тогда, отмечает Павлова, начинаешь понимать, почему люди не пропускают ежедневные тренировки.