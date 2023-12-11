Врач назвал 4 основные причины увеличения лимфоузлов: от инфекций до рака

При некоторых заболеваниях человек может обнаружить у себя в определенных областях — на шее, в паху или под мышками — округлые образования, лимфоузлы. Они могут увеличиваться в ответ на инфекцию, но и не только.