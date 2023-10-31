Не всегда достаточно победить рак один раз, кого-то болезнь испытывает на прочность дважды, трижды и даже больше. И речь не о рецидиве или метастазах, а о совершенно независимых друг от друга видах опухолей. В онкологии это называется первично-множественный рак. Он бывает синхронным, когда очаги развиваются одновременно, или метахронным, когда их выявляют поочередно на протяжении нескольких лет или десятилетий.