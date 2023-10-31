CUP-синдромом называют группу злокачественных новообразований, у которых симптомы метастатического процесса проявляются раньше, чем удается выявить первичный очаг опухоли. Почему такое может быть?
Как рассказала Надежда Бриш, врач-онколог НМИЦ онкологии им. Петрова, есть две теории происхождения CUP-синдрома. Одна из них объясняет этот клинический феномен слишком маленькими размерами первичного новообразования или неудачным местоположением, которое делает его фактически невидимым для диагностов. И вот тогда на первый план выходит именно вторичное поражение — метастазы.
Онколог, химиотерапевт НМИЦ онкологии им. Петрова
«Вторая теория объясняет феномен тем, что есть отдельная группа опухолей, объединенных по генетическим, морфологическим свойствам. Это опухоли с особенностями, совершенно отдельный вид опухолевого роста, в результате которого из нормальной ткани образуется опухолевая ткань», —
Как проявляется CUP-синдром
По словам врача Центра в Песочном, как правило, метастазы проявляются поражением по отдельности либо сразу;
лимфатических узлов;
костной системы;
внутренних органов — например, печени, легких, надпочечников, головного мозга, костей.
Причем мужчины больше подвержены CUP-синдрому, чем женщины. Выявляют это заболевание у представителей обоих полов чаще всего в возрасте около 50 лет. Для диагностики используются точно такие же методы, как и для выявления других видов рака, включая пальпацию лимфоузлов и анализы крови.
Как лечат
Как говорят в НМИЦ онкологии, единых схем лечения таких пациентов нет.
«Это самое индивидуализированное лечение, в каждом конкретном случае оно будет свое. Лечение подбирается на основании полного лабораторно-инструментального, морфологического, генетического исследования и проводится в специализированных онкологических клиниках», — говорит Надежда Бриш, добавляя, что в каждом случае решение принимается коллегиально мультидисциплинарной командой специалистов.
Несколько видов рака одновременно
Не всегда достаточно победить рак один раз, кого-то болезнь испытывает на прочность дважды, трижды и даже больше. И речь не о рецидиве или метастазах, а о совершенно независимых друг от друга видах опухолей. В онкологии это называется первично-множественный рак. Он бывает синхронным, когда очаги развиваются одновременно, или метахронным, когда их выявляют поочередно на протяжении нескольких лет или десятилетий.
Что может повлиять на образование нескольких опухолей, кто в группе риска и насколько это частое явление? Мнение Евгения Имянитова, заведующего отделом биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии им. Петрова читайте ЗДЕСЬ.