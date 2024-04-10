В Университете Вашингтона выяснили, почему рак с каждым годом молодеет

Долгое время казалось, что рак — болезнь пожилых. Да, иногда злокачественные опухоли находят даже у совсем маленьких детей, но все же большинство онкобольных — люди в возрасте.
Однако в последние годы врачи бьют тревогу: различные виды рака стремительно «молодеют», то есть диагнозы такого рода ставят все более молодым пациентам.
Есть много гипотез, почему так происходит. Некоторые винят не слишком здоровый образ жизни современных людей, проблемы с экологией.
Однако команда ученых из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) презентовала исследование, в рамках которого определила еще одну возможную причину. Результаты своей работы ученые представили во время ежегодной конференции Американской ассоциации онкологических исследований.
Исследователи использовали медицинские данные почти 149 тысяч участников Британского биобанка в возрасте от 37 до 54 лет. С помощью результатов анализов крови и специального алгоритма PhenoAge ученые смогли посчитать биологический возраст каждого.
При расчетах авторы работы учитывали девять факторов, которые коррелируют с биологическим старением:
альбумин;
креатинин;
С-реактивный белок;
глюкоза;
щелочная фосфатаза;
средний объем эритроцитов;
показатель гетерогенности эритроцитов;
количество и процентная доля лейкоцитов.
Результаты оказались поразительными: выяснилось, что люди, чей биологический возраст превышал фактический, среди рожденных в 1965 году или позже встречались на 17% чаще, чем среди родившихся с 1950 по 1954 год.
Ученые также изучили статистику заболеваемости раком и выяснили: почти у 3200 человек из тех, кто попал в выборку, рак нашли в возрасте до 55 лет.
После этого авторы исследования сопоставили все полученные данные и учли поправки на возможные искажающие факторы. В итоге оказалось, что ускоренный процесс биологического старения действительно коррелирует с повышенным риском рака в молодом возрасте.
Наиболее сильная связь была зафиксирована между злокачественными опухолями в легких, желудке и кишечнике, матке. Риск столкнуться с этими диагнозами у людей с ускоренным биологическим старением повышался в среднем на 42%, 22% и 36% соответственно.
В рамках исследования ученые не пытались выяснить, по каким причинам риски особенно возрастали именно по этим видам рака. Однако одна из авторов работы в беседе с