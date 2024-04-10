В Университете Вашингтона выяснили, почему рак с каждым годом молодеет

В рамках исследования ученые не пытались выяснить, по каким причинам риски особенно возрастали именно по этим видам рака. Однако одна из авторов работы в беседе с CNN отметила: легкие, например, могут быть особенно чувствительны к ускоренным темпам биологического старения из-за ограниченных способностей к регенерации. Рак желудка или кишечника нередко бывает результатом воспаления, уровень которого также растет по мере старения человеческого организма.