Этот симптом рака крови может проявиться во время чистки зубов

Еще один симптом опасного рака крови — это сильная кровоточивость. И ее как раз можно заметить во время чистки зубов. Так, у человека с лейкозом могут сильно кровоточить десны без видимой на то причины. Все дело в развившейся тромбоцитопении — дефиците тромбоцитов в крови; ее свертывание замедляется после любой травмы, надавливание щеткой на десну тоже считается.