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Этот симптом рака крови может проявиться во время чистки зубов

Не всегда опасные заболевания заявляют о себе типичными способами. По словам экспертов, рак крови порой проявляется во время чистки зубов, и это довольно опасное состояние.

20 марта 2024
Этот симптом рака крови может проявиться во время чистки зубов
Источник:

freepik

Острый миелоидный лейкоз — это агрессивная форма рака крови, которая очень быстро прогрессирует. По данным онкологов, заболевание нужно лечить на самых ранних стадиях, чтобы у человека был шанс на ремиссию.

Одна из главных причин развития острого миелоидного лейкоза — хромосомные нарушения. Также триггерами могут послужить наследственность, контакт с некоторыми токсическими веществами, прием определенных лекарственных препаратов, курение и заболевания крови. Лейкоз на ранних стадиях проявляется сильной утомляемостью, потерей веса, повышением температуры и появлением синяков без видимых на то причин.

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Еще один симптом опасного рака крови — это сильная кровоточивость. И ее как раз можно заметить во время чистки зубов. Так, у человека с лейкозом могут сильно кровоточить десны без видимой на то причины. Все дело в развившейся тромбоцитопении — дефиците тромбоцитов в крови; ее свертывание замедляется после любой травмы, надавливание щеткой на десну тоже считается.

По данным британских онкологов, такой симптом может встречаться именно у взрослых.

«Недавно меня положили в больницу с кровотечением из десен. Врачам было сложно понять, что со мной происходит, а также остановить кровотечение», — рассказывает изданию The Mirror один из пациентов.

Безусловно, кровоточивость десен также могут спровоцировать:

С этой проблемой в первую очередь надо идти к стоматологу. Но если специалист не выявил возможных причин, а кровоточивость продолжается, то вам стоит насторожиться и пройти расширенное обследование организма, заключили эксперты.

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Что делать, если кровоточат десны

Кровоточивость требует скорейшего лечения, иначе последствия не заставят себя долго ждать: уровень десны опустится, это вызовет повышенную чувствительность зубов, риск формирования зубодесневых карманов, в которые будет забиваться пища.

Также есть опасность образования гноя, неприятного запаха изо рта и подвижности зубов. Почему все эти осложнения опасны, «Доктору Питеру» рассказала врач-стоматолог Юлия Лапушкина.

Автор текста:Софья Хромова
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