Этот симптом рака крови может проявиться во время чистки зубов

Острый миелоидный лейкоз — это агрессивная форма рака крови, которая очень быстро прогрессирует. По данным онкологов, заболевание нужно лечить на самых ранних стадиях, чтобы у человека был шанс на ремиссию.
Одна из главных причин развития острого миелоидного лейкоза — хромосомные нарушения. Также триггерами могут послужить наследственность, контакт с некоторыми токсическими веществами, прием определенных лекарственных препаратов, курение и заболевания крови. Лейкоз на ранних стадиях проявляется сильной утомляемостью, потерей веса, повышением температуры и появлением синяков без видимых на то причин.
Еще один симптом опасного рака крови — это сильная кровоточивость. И ее как раз можно заметить во время чистки зубов. Так, у человека с лейкозом могут сильно кровоточить десны без видимой на то причины. Все дело в развившейся тромбоцитопении — дефиците тромбоцитов в крови; ее свертывание замедляется после любой травмы, надавливание щеткой на десну тоже считается.
По данным британских онкологов, такой симптом может встречаться именно у взрослых.
«Недавно меня положили в больницу с кровотечением из десен. Врачам было сложно понять, что со мной происходит, а также остановить кровотечение», —
Безусловно, кровоточивость десен также могут спровоцировать:
слишком агрессивная чистка;
различные заболевания десен, например пародонтит;
зубной налет;
зубная нить, если ее неправильно использовать.
С этой проблемой в первую очередь надо идти к стоматологу. Но если специалист не выявил возможных причин, а кровоточивость продолжается, то вам стоит насторожиться и пройти расширенное обследование организма, заключили эксперты.
Что делать, если кровоточат десны
Кровоточивость требует скорейшего лечения, иначе последствия не заставят себя долго ждать: уровень десны опустится, это вызовет повышенную чувствительность зубов, риск формирования зубодесневых карманов, в которые будет забиваться пища.
Также есть опасность образования гноя, неприятного запаха изо рта и подвижности зубов. Почему все эти осложнения опасны, «Доктору Питеру» рассказала врач-стоматолог Юлия Лапушкина.