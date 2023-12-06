Ошибка при использовании зубной нити, из-за которой вы рискуете остаться без зубов

Чтобы зубы были здоровыми, их надо чистить два раза в день — утром и вечером, причем уделяя этому процессу минимум две минуты. Стоматологи рекомендуют тщательно прочищать каждый зуб плавными круговыми движениями, начиная от его основания у десны к краю. Кроме того, чтобы добиться максимальной чистоты полости рта, необходимы также зубные нити и ирригатор. Как бы хорошо вы ни прочищали зубы щеткой, она все равно не в силах вымести все застрявшие частички пищи.