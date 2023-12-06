Ошибка при использовании зубной нити, из-за которой вы рискуете остаться без зубов

Чтобы зубы были здоровыми, их надо чистить два раза в день — утром и вечером, причем уделяя этому процессу минимум две минуты. Стоматологи рекомендуют тщательно прочищать каждый зуб плавными круговыми движениями, начиная от его основания у десны к краю. Кроме того, чтобы добиться максимальной чистоты полости рта, необходимы также зубные нити и ирригатор. Как бы хорошо вы ни прочищали зубы щеткой, она все равно не в силах вымести все застрявшие частички пищи.
Зубной нитью надо начинать пользоваться с 12 лет. В этом возрасте ребенок уже вполне может прочищать зубы аккуратно, не травмируя десну. Полезная привычка должна быть ежедневной, нельзя пользоваться нитью всего лишь несколько раз в неделю.
И вот здесь важно сказать об одной типичной ошибке, которую так часто допускают и взрослые, и дети. Многие сначала чистят зубы, а потом уже прочищают между ними зубной нитью. Это в корне не верно,
Дело в том, что если вы пользуетесь нитью после основной чистки, то любые бактерии и пища, налипшие на нее, останутся во рту до следующей гигиенической процедуры. Это означает, что вы, возможно, ложились спать с налетом, который в скором времени затвердеет.
Если же вы сначала почистите зубы нитью, а потом возьмете в руку щетку, то она прекрасно удалит все частички, которые поддела нить и оставила на ваших зубах. В полости рта не будет налета, следовательно, снизится риск развития кариеса и воспаления десен.
Помните, что использовать нить тоже нужно правильно. Прижмите ее к одной из боковой частей зуба, аккуратно проведите до десны. Потом — движение вверх, но уже по другой стороне зуба. Действуйте аккуратно, чтобы на травмировать десны.
Кстати, зубная щетка тоже должна быть правильной. В противном случае она сотрет всю эмаль, травмирует полость рта, что только навредит здоровью. О том, как правильно выбирать щетку, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Тест: Умеете ли вы правильно чистить зубы?
Как правильно держать зубную щетку? Лучшее время для чистки до или после завтрака? Можно ли дезинфицировать зубную щетку? Когда нужна зубная нить? Какие движения щеткой во время чистки зубов считаются правильными? «Доктор Питер» собрал рекомендации стоматологов и составил онлайн-тест, после прохождения которого вы точно будете знать, как чистить зубы правильно.