Делайте это правильно: стоматолог Ломас рассказал, зачем очищать нос каждый вечер перед чисткой зубов

Доктор Ломас показал такой способ: нужно встать прямо, вдохнуть через нос, а потом сделать выдох с закрытым ртом. Затем нужно зажать кончик носа и начать мотать головой из стороны в сторону так, чтобы уши почти касались плеч. После этого нужно заткнуть уши на 5 секунд, а потом сделать глубокий вдох и выдох, пишет издание Daily Mail.