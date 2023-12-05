Названа распространенная ошибка, которая превращает витамин D в пустышку

В последние годы о важности витамина D не говорил только ленивый. Витамин D влияет на рост и развитие костей, а его нехватка может привести к рахиту и остеопорозу. Кроме того, он контролирует деление клеток, стимулирует выработку противобактериальных протеинов, помогает заживлению ран на коже и слизистой, влияет на настроение и иммунитет.
Получаем мы его от солнца, а потому у большинства жителей России есть дефицит этого витамина, особенно в холодное время года. Поэтому так популярны различные добавки с витамином D.
Конечно, прописывать самому себе добавки без консультации врача — идея не самая лучшая. Во-первых, переизбыток БАДов может навредить вашей печени. Во-вторых, если вы будете неправильно принимать витамин, никакой пользы вы не получите. О распространенной ошибке, которая делает добавки с витамином D практически бесполезной, рассказал доктор Джошуа Берковиц изданию
По словам специалиста, витамин D лучше принимать после продуктов, в которых есть много жиров. Дело в том, что витамин относится к числу жирорастворимых, и он усваивается лучше всего именно с жирной едой.
Если в кишечнике продуктов с жирами не будет, ваш организм не сможет переработать витамин, большая его часть пройдет через пищеварительную систему и просто выйдет из организма. Поэтому даже от самых дорогих добавок не будет никакого толку.
Какие продукты лучше всего подойдут для комбинирования с витамином D? Это масло, жирная рыба вроде форели, сельди или лосося, яичные желтки.
А какие есть признаки, что вам явно не хватает витамина D? Врач назвал следующие симптомы:
продолжительный кашель;
чувство усталости, которое не проходит даже после отдыха;
плохое настроение;
повышенная тревожность;
долгое заживление ранок и порезов;
выпадение волос.
Важно помнить: переизбыток витамина тоже не очень-то полезен, поэтому перед тем, как покупать добавки, лучше поговорить с врачом.
Если вы сомневаетесь, можно сдать анализ крови и проверить, нет ли у вас дефицита. В зависимости от результатов, а также от возраста, региона проживания и других особенностей терапевт назначит конкретную дозу витамина и даст советы по питанию.
Кстати
Как известно, солнце зимой светит, но особого тепла не дает. К сожалению, и витамина D тоже. Все дело в крайне низком уровне ультрафиолетового излучения. Зимой он очень редко повышается выше нуля или единички в очень солнечные дни. Чем грозит дефицит солнца здоровью? Что можно сделать, чтобы помочь своему организму пережить три долгих и холодных месяца? Ответ на этот вопрос можно узнать ЗДЕСЬ.