Названа распространенная ошибка, которая превращает витамин D в пустышку

Как известно, солнце зимой светит, но особого тепла не дает. К сожалению, и витамина D тоже. Все дело в крайне низком уровне ультрафиолетового излучения. Зимой он очень редко повышается выше нуля или единички в очень солнечные дни. Чем грозит дефицит солнца здоровью? Что можно сделать, чтобы помочь своему организму пережить три долгих и холодных месяца? Ответ на этот вопрос можно узнать ЗДЕСЬ.