Польза и вред лисичек: содержат витамин D, но навредят людям со слабым желудком

Витамин D влияет на усвоение кальция, работу иммунной системы и даже на то, как мы ощущаем боль.

А его дефицит врачи связывают с болезнями опорно-двигательного аппарата, высоким риском атеросклероза, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом и некоторыми видами рака.