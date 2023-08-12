Польза и вред лисичек: содержат витамин D, но навредят людям со слабым желудком

Конец лета-начало осени — настоящий праздник для всех любителей грибов. Магазинные шампиньоны — это одно, а что насчет лесных лисичек? Полезны ли они для здоровья и всем ли их можно есть? На эти вопросы отвечает врач-гастроэнтеролог Яна Картаева.
Врач-гастроэнтеролог, диетолог группы компаний BestDoctor
Лисички обладают неповторимым землистым вкусом с тонким абрикосовым ароматом и давно занимают место одних из самых популярных съедобных грибов в мире. Опытные грибники способны улавливать этот легкий перечно-фруктовый аромат свежих лисичек даже в лесу. Лисички прекрасно сочетаются с красным мясом и мясом диких животных, дичью, картофелем, их кладут в начинку для пирогов и грибов.
Существует много съедобных видов лисичек. Самый известный из них — Cantharellus cibarius, лисичка золотистая. Это осенне-летние грибы, плодоносят с июля по сентябрь. В основном растут на территории Северной Америки и Северной Европы, но встречаются и в южных широтах — в Азии и на севере Африки. На территории России встречаются практически везде.
Лисички микоризные, то есть образуют полезные симбиотические отношения с корнями деревьев. Поэтому в искусственных условиях вырастить их в промышленных масштабах очень тяжело. Так что даже лисички, которые вы нашли в ближайшем супермаркете, были собраны в дикой природе.
Лучше покупать грибы у надежных продавцов, когда вы точно знаете, что лисички были собраны в лесной зоне вдали от промышленных предприятий и автомагистралей. А если вы живете в подходящем районе, то вы можете сами отправиться на «тихую охоту».
Только перед тем, как отправиться в лес, нужно убедиться, что вы можете правильно идентифицировать гриб. Существуют грибы-двойники, или ложные грибы, которые могут привести к отравлению, поэтому проконсультируйтесь у опытных грибников. Настоящая лисичка отличается от ложной ровным желтым цветом, а ее ножки довольно толстые и полые. Кроме того, ориентироваться можно и на характерный запах.
Червивые лисички встречаются крайне редко. Это связано с тем, что в них содержится вещество хитинманноза, которое губительно для червей. Однако в засушливое лето и за неимением других источников питания черви могут паразитировать и в лисичках. Будьте внимательны при сборе грибов.
Важно не только выбрать и собрать лисички, но и правильно хранить их. Мойте их только в случае, если они сильно грязные. Водянистые грибы труднее готовить, они могут стать кашицеобразными и испортить блюдо. Лучше всего просто удалить грязь и песок губкой или протереть гриб влажной тряпкой.
В холодильнике лисички хранятся дольше, чем многие лесные грибы — обычно до 7 дней. Для более длительного хранения сушите их в духовом шкафу или дегидраторе при низкой температуре, пока они не станут хрупкими. Можно подвергнуть заморозке.
Лисички не только вкусный, но и полезный продукт. В них есть витамины B1, PP и каротин, который придает продукту уникальный золотистый цвет.
Если лисички росли в зоне, где был доступ к солнечному свету, то они будут содержать витамин D. Дело в том, что грибы содержат эргостерол, который под влиянием ультрафиолета превращается в витамин D.
Витамин D влияет на усвоение кальция, работу иммунной системы и даже на то, как мы ощущаем боль.
А его дефицит врачи связывают с болезнями опорно-двигательного аппарата, высоким риском атеросклероза, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом и некоторыми видами рака.
Бытует мнение, что грибы — это отличный источник белка. На самом деле, это не так. В свежих лисичках всего 1,5 грамма белка на 100 граммов продукта. Жиров и углеводов тоже довольно мало — по 1 грамму на 100 граммов. Благодаря этому лисички — продукт довольно низкокалорийный, всего 12-14 ккал на 100 граммов.
Зато в них много пищевых волокон. Однако пищевое волокно грибов жесткое, долго переваривается. Поэтому лисичками лучше не злоупотреблять людям с хроническим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как это может спровоцировать обострение. Также с продуктом стоит быть осторожней склонным к газообразованию людям.