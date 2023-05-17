Ужин с жареной картошкой и грибами может закончиться плачевно, если не разбираться в том, что именно вы кладете в лукошко. Один из самых известных ядовитых грибов — Amanita phalloides, или бледная поганка. Казалось бы, кто не слышал в наше время, что есть ее нельзя? Однако поганка все еще продолжает убивать сотни человек в год, именно на нее приходится около 90% всех отравлений грибами. Причем яд из этого гриба, альфа-аманитин, не разрушается при жарке или варке. Попадая в клетки человека, вещество препятствует синтезу белков. От этого страдают почки и печень, именно по ним токсин ударяет в первую очередь.