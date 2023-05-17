Ужин с жареной картошкой и грибами может закончиться плачевно, если не разбираться в том, что именно вы кладете в лукошко. Один из самых известных ядовитых грибов — Amanita phalloides, или бледная поганка. Казалось бы, кто не слышал в наше время, что есть ее нельзя? Однако поганка все еще продолжает убивать сотни человек в год, именно на нее приходится около 90% всех отравлений грибами. Причем яд из этого гриба, альфа-аманитин, не разрушается при жарке или варке. Попадая в клетки человека, вещество препятствует синтезу белков. От этого страдают почки и печень, именно по ним токсин ударяет в первую очередь.
Долгие годы помогать отравившимся могли только с помощью поддерживающей терапии. Не существовало препарата, который мог бы полностью заблокировать действие альфа-аманитина.
Однако команда исследователей из Университета Сунь Ятсена наконец смогла найти вещество-антидот. Статья о их работе была опубликована в журнале
Команда китайских ученых использовала метод генетический модификации CRISPR-Cas9. Исследователи получали с его помощью линии клеток, точечно отключая гены, кодирующие белки, на которые может воздействовать токсин бледной поганки. После этого этапа на клетки воздействовали токсином и следили за реакцией.
Клеточная линия с ферментом STT3B оказалась наиболее устойчивой к яду бледной поганки. Этот белок ведет синтез гликопротеинов и участвует в транспорте веществ через мембрану.
После этого ученые провели скрининг более 3000 различных веществ и соединений, которые в теории могли бы помочь заблокировать работу фермента. В итоге оказалось, что сделать это может индоцианин зеленый. Этот краситель активно используют в медицине — например, во время исследований клеток под микроскопом. Авторы исследования опробовали это соединение на грызунах и выяснили: введение красителя помогает снизить смертность от яда поганки с 90 до 50%.
Краситель известен еще с середины двадцатого столетия. По имеющимся у врачей и ученых данным, в умеренных дозах он безопасен для человека. Поэтому исследователи планируют быстро перейти к испытаниям на людях. Есть шанс, что вскоре мы получим средство от отравления бледной поганкой. Главная проблема — своевременность лечения. Мышам вещества давали в первые часы после отравления, в обычной жизни тревожные симптомы могут появиться гораздо позже.