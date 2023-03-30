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Описан первый случай заражения человека грибом-паразитом: раньше он вредил яблоням и вишням

Еще недавно считалось, что такие грибы могут паразитировать только на растениях. Тот факт, что им удалось сменить хозяина, вызывает большую тревогу, говорят ученые.

30 марта 2023
Описан первый случай заражения человека грибом-паразитом: раньше он вредил яблоням и вишням
Источник:
iStockphoto

Грибы — это уникальное царство организмов, которое сочетает в себе признаки животных и растений. Они любят сырость и низкие температуры, поэтому считается, что для человека грибы не опасны: наш вид для них слишком горячий и сухой, чтобы приспособиться и нормально жить.

Однако изменения в климате заставляют ученых сильно беспокоиться: из-за глобального потепления, которое становится все ближе, живые организмы вынуждены приспосабливаться к новым условиям, и грибы — не исключение. Похоже, барьер между грибами и человеком преодолен: индийские медики описали первый в мире случай заражения мужчины грибом-паразитом. Статья опубликована в журнале Medical Mycology Case Reports.

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Несколько лет назад за помощью к медикам обратился 61-летний житель Индии: он жаловался на постоянный кашель, хрипы, трудности при глотании, боли в горле и постоянное утомление, которые мучили его на протяжении нескольких месяцев. Врачи отправили его на обследование, однако рентген и МРТ не выявили ничего подозрительного. Медики начали тщательнее изучать результаты обследования. Вскоре на снимках КТ врачи заметили признаки гнойного воспаления в области трахеи, которое после лабораторных исследований связали с грибковой инфекцией.

Описан первый случай заражения человека грибом-паразитом: раньше он вредил яблоням и вишням
Так выглядит грибок под микроскопом
Источник:
sciencedirect

Чтобы выяснить, что это именно за грибок, индийские медики отправили его образцы в лабораторию ВОЗ. Эксперты провели секвенирование его ДНК. И каково же было их удивление, когда они получили результат! Оказалось, что в трахее мужчины поселился хондростереум пурпурный (Chondrostereum purpureum), известный патоген растений. Чаще всего он поражает представителей семейства розовых, включая вишни и яблони, вызывая «болезнь серебряного листа».

Описан первый случай заражения человека грибом-паразитом: раньше он вредил яблоням и вишням
Грибок в лаборатории ВОЗ на 5-й день — так он успел разрастись
Источник:
sciencedirect

Медики стали выяснять, как живет заболевший мужчина. Оказалось, что он работает микологом. Но пострадавший заверял врачей, что не контактировал с хондростереумом пурпурным. Правда, потом он признался, что имел дело с полугнилой растительной массой, полной самых разнообразных грибков. Очевидно, именно так он и подцепил уникальную болезнь.

Мужчине назначили противогрибковые препараты. Он принимал лекарства строго по схеме и смог избавиться от гриба-паразита. Никаких осложнений при этом не возникло. Через 2 года после выздоровления врачи тщательно обследовали миколога, но ничего подозрительного не обнаружили.

Автор текста:Софья Хромова
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