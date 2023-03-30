Описан первый случай заражения человека грибом-паразитом: раньше он вредил яблоням и вишням

Грибы — это уникальное царство организмов, которое сочетает в себе признаки животных и растений. Они любят сырость и низкие температуры, поэтому считается, что для человека грибы не опасны: наш вид для них слишком горячий и сухой, чтобы приспособиться и нормально жить.

Однако изменения в климате заставляют ученых сильно беспокоиться: из-за глобального потепления, которое становится все ближе, живые организмы вынуждены приспосабливаться к новым условиям, и грибы — не исключение. Похоже, барьер между грибами и человеком преодолен: индийские медики описали первый в мире случай заражения мужчины грибом-паразитом. Статья опубликована в журнале Medical Mycology Case Reports.