Описан первый случай заражения человека грибом-паразитом: раньше он вредил яблоням и вишням

Грибы — это уникальное царство организмов, которое сочетает в себе признаки животных и растений. Они любят сырость и низкие температуры, поэтому считается, что для человека грибы не опасны: наш вид для них слишком горячий и сухой, чтобы приспособиться и нормально жить.
Однако изменения в климате заставляют ученых сильно беспокоиться: из-за глобального потепления, которое становится все ближе, живые организмы вынуждены приспосабливаться к новым условиям, и грибы — не исключение. Похоже, барьер между грибами и человеком преодолен: индийские медики описали первый в мире случай заражения мужчины грибом-паразитом. Статья
Несколько лет назад за помощью к медикам обратился 61-летний житель Индии: он жаловался на постоянный кашель, хрипы, трудности при глотании, боли в горле и постоянное утомление, которые мучили его на протяжении нескольких месяцев. Врачи отправили его на обследование, однако рентген и МРТ не выявили ничего подозрительного. Медики начали тщательнее изучать результаты обследования. Вскоре на снимках КТ врачи заметили признаки гнойного воспаления в области трахеи, которое после лабораторных исследований связали с грибковой инфекцией.
Чтобы выяснить, что это именно за грибок, индийские медики отправили его образцы в лабораторию ВОЗ. Эксперты провели секвенирование его ДНК. И каково же было их удивление, когда они получили результат! Оказалось, что в трахее мужчины поселился хондростереум пурпурный (Chondrostereum purpureum), известный патоген растений. Чаще всего он поражает представителей семейства розовых, включая вишни и яблони, вызывая «болезнь серебряного листа».
Медики стали выяснять, как живет заболевший мужчина. Оказалось, что он работает микологом. Но пострадавший заверял врачей, что не контактировал с хондростереумом пурпурным. Правда, потом он признался, что имел дело с полугнилой растительной массой, полной самых разнообразных грибков. Очевидно, именно так он и подцепил уникальную болезнь.
Мужчине назначили противогрибковые препараты. Он принимал лекарства строго по схеме и смог избавиться от гриба-паразита. Никаких осложнений при этом не возникло. Через 2 года после выздоровления врачи тщательно обследовали миколога, но ничего подозрительного не обнаружили.