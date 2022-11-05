Согласитесь, что долголетие само по себе не является такой уж недостижимой мечтой: в этом плане важно не только количество, но и качество. Хочется не просто подольше пожить, но и остаться при этом здоровым, полным сил и энергии.

Хорошая новость в том, что вы можете уже сейчас делать вещи, которые помогут встретить вам старость в отличной форме. Вот что врачи рекомендуют тем, кто хочет оставаться молодым душой и телом как можно дольше.

Принимайте витамин D

Витамин D очень нужен для крепких костей, роста мышц и отличного иммунитета. Он синтезируется в нашем теле под воздействием солнечного света, но увы, далеко не каждый живет в теплом климате. Во всем мире примерно 1 миллиард человек живут с дефицитом этого витамина. Врачи говорят, что это состояние может сократить продолжительность жизни.

Как можно исправить ситуацию? Можно принимать добавки — но тут нужно предварительно посоветоваться с врачом. А еще можно налегать на кисломолочные продукты, рыбу, сливочное масло — там тоже есть витамин D.