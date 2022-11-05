Согласитесь, что долголетие само по себе не является такой уж недостижимой мечтой: в этом плане важно не только количество, но и качество. Хочется не просто подольше пожить, но и остаться при этом здоровым, полным сил и энергии.
Хорошая новость в том, что вы можете уже сейчас делать вещи, которые помогут встретить вам старость в отличной форме. Вот что врачи рекомендуют тем, кто хочет оставаться молодым душой и телом как можно дольше.
Принимайте витамин D
Витамин D очень нужен для крепких костей, роста мышц и отличного иммунитета. Он синтезируется в нашем теле под воздействием солнечного света, но увы, далеко не каждый живет в теплом климате. Во всем мире примерно 1 миллиард человек живут с дефицитом этого витамина. Врачи говорят, что это состояние может сократить продолжительность жизни.
Как можно исправить ситуацию? Можно принимать добавки — но тут нужно предварительно посоветоваться с врачом. А еще можно налегать на кисломолочные продукты, рыбу, сливочное масло — там тоже есть витамин D.
Будьте позитивным
Доктор медицинских наук Джейкоб Хаксаловичи отмечает: между долголетием и позитивным настроем есть прямая связь. Во-первых, оптимисты учат свой разум обращать внимание на более поддерживающие и веселые модели поведения. Во-вторых, оптимизм помогает управлять стрессом и спасает организм от вредного влияния негативных эмоций. Чем лучше человек умеет справляться со стрессом, тем меньше у него риск столкнуться с хроническими болезнями.
Не тратьте слишком много времени на соцсети
Как отмечает практикующая медсестра ChoicePoint Сьюзен Джентиле, чем больше вы сидите в социальных сетях, тем хуже вы спите. Плохое качество сна делает вас истощенным и сильно бьет по здоровью.
В идеале нужно спать примерно 8 часов. Однако если вы предпочитаете сну залипание в новостные ленты, ваш организм просто не получает достаточно времени для восстановления. Это провоцирует тревожность, депрессию и повышает уровень воспаления. В итоге вы стареете быстрее.
Так что научитесь откладывать телефон в сторону и следить за тем, сколько времени вы проводите в Интернете.
Ешьте грибы
Доктор Махмуд Кара поясняет: грибы содержат в себе целый комплекс питательных веществ, которые защищают ваше тело от преждевременного старения: это селен и упомянутый выше витамин D, эрготионеин и глутатион. В грибах много антиоксидантов, которые защищают от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, а также снижают общий уровень воспаления. Хроническое воспаление — одна из причин развития деменции, поэтому грибы могут стать отличными союзниками в борьбе за долголетие, пишет
Впрочем, есть грибы можно далеко не всем людям. Подробнее на эту тему читай ЗДЕСЬ.
Полюбите читать
Как давно вы в последний раз читали? Ученые уверены: книги способны тренировать наш мозг. Исследователи из Йельского университета выяснили, что любовь к книгам снижает риск преждевременной смерти на 20%. А еще чтение улучшает ваше когнитивные функции и помогает сохранить ум до глубокой старости.