Начните прямо сейчас: 5 пищевых привычек, которые помогут сохранить фигуру и молодость

Чтобы сохранить стройность и молодость, необходимо приучать себя к правильным пищевым привычкам. Именно они помогут не срываться на сладкое, когда грустно или тревожно, не бежать к косметологу, паникуя, что на коже появились высыпания или же цвет лица стал слишком тусклым.

Некоторые ошибочно считают, что правильные пищевые привычки — это дорого, они требуют много сил и вложений. На самом деле все совсем не так, говорит диетолог Раши Чоудхари. Эксперт из Индии рассказала о простых хитростях, которые действительно помогут выглядеть моложе и чувствовать себя гораздо лучше.