- Общеизвестно, что в организме лучше и интенсивнее работает то, что работает чаще, а то, что не используется, постепенно ослабевает. Существует даже такой термин «атрофия от бездействия». Это справедливо как для мышц, так и для более сложных мыслительных и эмоциональных механизмов, — пояснил психолог в своем телеграм-канале.

По словам Дениса Долгова, можно тренировать «позитивную» систему, а вместе с ней настрой и эмоции. Он назвал 3 простых способа сделать так, чтобы в итоге хорошее настроение и уверенность в себе стали для вас привычным состоянием.

Чаще думайте о хорошем, причем в деталях

Вспомните какое-то свое достижение, приятный момент, что-то, что вызвало у вас максимальный положительный настрой. И если анализировать свои ошибки нужно, глядя на ситуацию как бы со стороны, не вовлекаясь в нее эмоционально, здесь необходим обратный подход. Вспомните положительный момент во всех деталях, по возможности, вовлекая все органы чувств — представьте картинку, звуки, тактильные ощущения и запахи, сопровождавшие приятное событие.

Максимально подробно вспомните свои эмоции в тот момент, погрузитесь в них. Побудьте в этом состоянии. Оцените свои положительные эмоции по шкале от 1 до 10, и если их интенсивность, к примеру, 7, попробуйте еще ее усилить.

Не обесценивайте свои заслуги

Все хорошее, произошедшее в вашей жизни, в конечном счете, ваша заслуга. Это не стечение обстоятельств, везение или судьба. Вы этого достойны. Не будьте скромными. Почему-то, если вы чего-то достигли и вас за это похвалили, считается хорошим тоном всячески преуменьшать свои заслуги.

Скромность — путь к забвению. Не занижайте свою самооценку искусственно, чтобы потом не тратить деньги на психолога, помогающего ее поднять.

Искренне хвалите себя

Регулярно хвалите себя за любую мелочь. Можно даже немного преувеличить — хуже от этого не будет. И если о своих ошибках и недочетах надо думать в третьем лице (он/она сделал то-то и то-то), то хвалить себя нужно исключительно в первом. Я — молодец, я — умная, я — сильный, у меня здорово получается и так далее.