По словам психолога Дениса Долгова, в нашем организме есть, условно говоря, две системы, отвечающие за настрой и эмоции — одна отвечает за позитив, другая — за негатив. У каждой из них свой набор химических веществ, анатомических структур, определенные электрофизиологические параметры. И то, какая из них преобладает, зависит от того, насколько часто мы ее используем.
- Общеизвестно, что в организме лучше и интенсивнее работает то, что работает чаще, а то, что не используется, постепенно ослабевает. Существует даже такой термин «атрофия от бездействия». Это справедливо как для мышц, так и для более сложных мыслительных и эмоциональных механизмов, — пояснил психолог в своем телеграм-канале.
По словам Дениса Долгова, можно тренировать «позитивную» систему, а вместе с ней настрой и эмоции. Он назвал 3 простых способа сделать так, чтобы в итоге хорошее настроение и уверенность в себе стали для вас привычным состоянием.
Чаще думайте о хорошем, причем в деталях
Вспомните какое-то свое достижение, приятный момент, что-то, что вызвало у вас максимальный положительный настрой. И если анализировать свои ошибки нужно, глядя на ситуацию как бы со стороны, не вовлекаясь в нее эмоционально, здесь необходим обратный подход. Вспомните положительный момент во всех деталях, по возможности, вовлекая все органы чувств — представьте картинку, звуки, тактильные ощущения и запахи, сопровождавшие приятное событие.
Максимально подробно вспомните свои эмоции в тот момент, погрузитесь в них. Побудьте в этом состоянии. Оцените свои положительные эмоции по шкале от 1 до 10, и если их интенсивность, к примеру, 7, попробуйте еще ее усилить.
Не обесценивайте свои заслуги
Все хорошее, произошедшее в вашей жизни, в конечном счете, ваша заслуга. Это не стечение обстоятельств, везение или судьба. Вы этого достойны. Не будьте скромными. Почему-то, если вы чего-то достигли и вас за это похвалили, считается хорошим тоном всячески преуменьшать свои заслуги.
Скромность — путь к забвению. Не занижайте свою самооценку искусственно, чтобы потом не тратить деньги на психолога, помогающего ее поднять.
Искренне хвалите себя
Регулярно хвалите себя за любую мелочь. Можно даже немного преувеличить — хуже от этого не будет. И если о своих ошибках и недочетах надо думать в третьем лице (он/она сделал то-то и то-то), то хвалить себя нужно исключительно в первом. Я — молодец, я — умная, я — сильный, у меня здорово получается и так далее.
4 привычки, которые мешают наслаждаться жизнью
Если вы хотите изменить свою жизнь и обрести счастье, для начала придется изменить себя. Часто люди, сами того не замечая, все портят, пытаясь следовать нелепым установкам и стереотипам.
Вот несколько типичных привычек, обладатели которых своими руками лишают себя возможности наслаждаться каждым днем. О них рассказывала ранее психолог Елена Мильто.
Желание успеть все. На самом деле всех дел не переделаешь и всех денег не заработаешь — гораздо вероятнее при таком бешеном темпе жизни просто «выгореть».
Стремление быть хорошим для всех. Оно приводит к тому, что человек забывает о своих желаниях, не идет навстречу своим мечтам, а лишь выстраивает красивую картинку в соцсетях для других.
«Перелистывание календаря». Если человек привык жить в постоянном дне сурка, он свою жизнь не проживает, а перелистывает — без всякого интереса и особенности. Поэтому важно научиться говорить себе «стоп», отказываться от быстрых решений и спонтанных покупок.
Концентрация на себе и эгоцентризм. Все популярные ныне коучи повторяют как мантру «Ты — и есть Вселенная, отдайся своим желаниям», «Ты — главный, есть только твои мечты и желания». Но забывать об интересах и личных границах других людей — плохая идея. К тому же, такой человек может измучить себя мыслями о том, что же о нем думают другие — раз он центр Вселенной.