Работа в офисе (да и просто любая сидячая работа) нарушает работу всего организма. Человек начинает страдать от постоянных головных болей, неприятных ощущений в спине, ногах, могут затекать руки. Виной тому — статичное положение. У многих падает зрение, ведь сидеть каждый день по 7-8 часов за компьютером — серьезная нагрузка для глаз. И, конечно же, страдает фигура: долгое сидение провоцирует накопление лишних килограммов на животе и бедрах. Можно легко набрать вес, даже если соблюдать диету, ведь калории не будут тратиться.
Ученые из Хьюстонского университета в США решили выяснить, как можно сделать сидячую работу максимально полезной для организма. После
Так, чтобы ускорить метаболизм в организме и запустить процесс жиросжигания, необходимо активировать камбаловидную мышцу (часть трехглавой мышцы голени, широкая плоская толстая мышца в нижней части ноги, — прим. ред.). Это важный сгибатель голеностопного сустава и супинатор подтаранного и таранно-пяточного суставов.
Несмотря на то, что камбаловидная мышца составляет всего 1 процент от веса вашего тела, она может помочь вам похудеть.
Чтобы активировать «мышцу стройности», вам нужно:
поставить ноги ровно на всю стопу, выпрямить спину;
оторвать от пола пятки, максимально поднимая их вверх, при этом носочки должны быть прижаты к полу;
зафиксировать стопу в таком положении на 2-3 секунды, потом медленно опустить пятки вниз.
Это упражнение не только активирует и ускоряет ваш метаболизм. Ученые выяснили, что оно эффективнее для регуляции уровня глюкозы в крови, чем бег на беговой дорожке, диета и интервальное голодание. Если регулярно заниматься, то сахар в крови падает на 52 процента, скорость метаболизма удваивается, а уровень «жира» в крови снижается.
— Мы и представить не могли, что эта мышца обладает такими способностями. При правильной активации камбаловидная мышца может поднять локальный окислительный метаболизм до высокого уровня на несколько часов, а не минут, и делает это за счет использования «топлива» организма, — пояснил профессор Хьюстонского университета Марк Гамильтон.
И, конечно же, не забывайте про прогулки. Достаточно всего 30 минут в день, чтобы состояние вашего организма значительно улучшилось. Во время ходьбы камбаловидная мышца тоже напрягается, кровь начинает активно циркулировать, метаболизм ускоряется. Попробуйте начать с неспешных прогулок, постепенно ускоряя темп и проходя как можно больше километров.