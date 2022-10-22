Ученые из Хьюстонского университета в США решили выяснить, как можно сделать сидячую работу максимально полезной для организма. После исследований эксперты пришли к выводу: когда вы сидите, нужно просто…отрывать пятки от пола. Правда, делать это необходимо правильно, пишет научное издание SciTechDaily.

Так, чтобы ускорить метаболизм в организме и запустить процесс жиросжигания, необходимо активировать камбаловидную мышцу (часть трехглавой мышцы голени, широкая плоская толстая мышца в нижней части ноги, — прим. ред.). Это важный сгибатель голеностопного сустава и супинатор подтаранного и таранно-пяточного суставов.

Несмотря на то, что камбаловидная мышца составляет всего 1 процент от веса вашего тела, она может помочь вам похудеть.

Чтобы активировать «мышцу стройности», вам нужно: