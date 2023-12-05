Если муж раздражает: как пережить стадию отвращения в браке и не наломать дров

Если вы замечаете, что муж или жена вас стали сильно раздражать — буквально физическое неприятие вызывают шутки близкого человека, его поведение, смех, манеры за столом, даже походка и вроде бы привычные мелочи во внешности, — не пугайтесь.
Если серьезных причин для развода нет, возможно, вы переживаете одну из стадий любви — стадию отвращения. Что это за период и как с ним справиться, объясняет психолог.
Врач, психосоматолог, член Российского Психологического общества, нейропсихолог, специалист по телесно-ориентированной терапии, специалист по взрослой и детской психосоматике
Не торопитесь разводиться
«Стадия отвращения в браке — это период, когда партнеры начинают чувствовать негативные эмоции и разочарование друг в друге. Это может быть вызвано различными причинами: непониманием, недоверием, неразделением обязанностей или просто усталостью от повседневной рутины», — рассказала «Доктору Питеру» психолог Екатерина Тур.
Однако не стоит паниковать и сразу подавать на развод.
«Отвращение в браке — это временное состояние, — продолжает психолог. — Все отношения имеют свои взлеты и падения, и это нормально. Вместо того чтобы сразу принимать радикальные решения, стоит попробовать разобраться в причинах этого отвращения.
Что делать
Возможно, вы просто нуждаетесь в новых впечатлениях или более активном общении друг с другом, предупреждает психолог.
«Стоит честно поговорить о своих чувствах с партнером, — рекомендует Екатерина Тур. — Разделите друг с другом свои эмоции и ожидания. Попробуйте понять, что именно вызывает у вас отвращение, и постарайтесь найти компромиссное решение. Иногда просто открытое обсуждение проблемы может помочь вам справиться с ней».
Также стоит разнообразить вашу жизнь вместе.
«Попробуйте совместно заняться новым хобби или просто провести время в новой обстановке, — говорит психолог. — Иногда изменение рутины и добавление новых впечатлений может оживить ваш брак и увлечь вас друг другом снова».
Признайте ошибки
Кроме того, не забывайте о самоанализе, советует психолог. Попробуйте разобраться в себе и своих ожиданиях от брака.
«Возможно, вы ожидали чего-то большего или идеализировали своего партнера, — объясняет эксперт. — Признайте свои ошибки и постарайтесь видеть истинное лицо вашего близкого человека».
И не забывайте про заботу о себе. Возможно, отвращение в браке может быть вызвано усталостью и недостатком личного времени.
«Найдите время для себя, занимайтесь своими увлечениями и укрепляйте свою самооценку. Когда вы будете чувствовать себя лучше, ваши отношения с партнером также улучшатся», — говорит психолог.
Дипломированный психолог, стаж более 30 лет, эксперт по семейному счастьюЛичный сайт
«На самом деле есть несколько стадий любви, —
Влюбленность. Когда происходит знакомство, возникает симпатия друг к другу. Мы видим самые привлекательные черты в партнере и часто идеализируем его. В то же время игнорируются все недостатки друг друга, а любая встреча сопровождается эйфорией.
Пресыщение. Наступление этого этапа связано с тем, что возлюбленные проводят все больше времени вместе или начинают вместе жить. Встреча с избранником становится чем-то обыденным. Бытовая рутина нередко делает отношения менее романтичными, а постоянное общение обнажает недостатки партнера.
Отвращение. На этой стадии влюбленные проходят серьезные испытания на пути к настоящей любви. Они начинают видеть недостатки друг друга, сталкиваются с недопониманием и эгоизмом. Далеко не все проходят через этот этап и могут смириться с несовершенством партнера, но лишь это поможет перейти на следующую ступень и стать ближе к искренней и чистой любви.
Смирение. На этом этапе приходит окончательное понимание, что партнер обладает не только достоинствами, но и недостатками, с которыми придется смириться. Происходит «приспособление» друг к другу, осознание, что переделать близкого человека вряд ли получится. Но можно научиться прощать, принимать и находить компромиссы.
Служение. На этой стадии партнеры начинают уважать и ценить друг друга, несмотря на все недостатки и предшествующие конфликты. Они не ждут ответной реакции, а делают приятное для того, чтобы доставить удовольствие второй половине.
Дружба. В момент наступления этого этапа партнеры уже успели хорошо узнать друг друга, через многое прошли и научились выходить из сложных ситуаций. Они уважают друг друга, ценят, оказывают взаимную поддержку и становятся преданными друзьями. Дружба — самый надежный фундамент для длительных и крепких отношений.
Любовь. Пройдя все предыдущие этапы, пара заслуженно восходит на пьедестал, на котором находится долгожданное чувство — любовь. На этом этапе партнеры окончательно понимают, что сделали правильный выбор, осознают себя как одно целое и находятся в гармонии друг с другом. У них возникают преданность, привязанность, взаимное доверие и уважение.