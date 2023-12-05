Если муж раздражает: как пережить стадию отвращения в браке и не наломать дров

Влюбленность. Когда происходит знакомство, возникает симпатия друг к другу. Мы видим самые привлекательные черты в партнере и часто идеализируем его. В то же время игнорируются все недостатки друг друга, а любая встреча сопровождается эйфорией.

Пресыщение. Наступление этого этапа связано с тем, что возлюбленные проводят все больше времени вместе или начинают вместе жить. Встреча с избранником становится чем-то обыденным. Бытовая рутина нередко делает отношения менее романтичными, а постоянное общение обнажает недостатки партнера.

Отвращение. На этой стадии влюбленные проходят серьезные испытания на пути к настоящей любви. Они начинают видеть недостатки друг друга, сталкиваются с недопониманием и эгоизмом. Далеко не все проходят через этот этап и могут смириться с несовершенством партнера, но лишь это поможет перейти на следующую ступень и стать ближе к искренней и чистой любви.

Смирение. На этом этапе приходит окончательное понимание, что партнер обладает не только достоинствами, но и недостатками, с которыми придется смириться. Происходит «приспособление» друг к другу, осознание, что переделать близкого человека вряд ли получится. Но можно научиться прощать, принимать и находить компромиссы.

Служение. На этой стадии партнеры начинают уважать и ценить друг друга, несмотря на все недостатки и предшествующие конфликты. Они не ждут ответной реакции, а делают приятное для того, чтобы доставить удовольствие второй половине.

Дружба. В момент наступления этого этапа партнеры уже успели хорошо узнать друг друга, через многое прошли и научились выходить из сложных ситуаций. Они уважают друг друга, ценят, оказывают взаимную поддержку и становятся преданными друзьями. Дружба — самый надежный фундамент для длительных и крепких отношений.