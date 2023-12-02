А вы правильно отдыхаете? Пройдите тест от психолога и узнайте новое о себе

Он должен нас расслаблять, заряжать, наполнять. Этого можно добиться, если уделять внимание и физической активности, и хобби, и общению с друзьями и близкими, и природе, и культурным мероприятиям. Если вы все выходные проводите у телевизора или, наоборот, с утра до вечера разъезжаете по городам, поглощая новую информацию, то отдых получается несбалансированным.