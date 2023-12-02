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А вы правильно отдыхаете? Пройдите тест от психолога и узнайте новое о себе

Все воскресенье лежите на диване, завернувшись в плед, а в понедельник совсем не чувствуете себя готовым к новым вызовам. В чем причина? Возможно, у вас неправильный подход к отдыху. Психолог предлагает пройти простой тест и разобраться в этом вопросе раз и навсегда.

2 декабря 2023
Отдых выходные
Источник:

iStockphoto

Так сложно чувствовать себя отдохнувшим после вроде бы хороших выходных может быть из-за внутренних установок, которые закладывают нам взрослые еще в детстве.

Помните эти бесконечные окрики: «Не сиди без дела!» или даже «После смерти отдохнешь»? Это и приводит к тому, что нам сложно провести выходные так, чтобы появились новые силы, считает психолог Анна Матари.

Психология

Психолог, специалист в области трансперсональной психологии

Отдых должен быть отдыхом

Он должен нас расслаблять, заряжать, наполнять. Этого можно добиться, если уделять внимание и физической активности, и хобби, и общению с друзьями и близкими, и природе, и культурным мероприятиям. Если вы все выходные проводите у телевизора или, наоборот, с утра до вечера разъезжаете по городам, поглощая новую информацию, то отдых получается несбалансированным. 

Физическая активность не только помогает поддерживать тело в форме, но и улучшает настроение, повышает стрессоустойчивость и позволяет зарядиться энергией. Подойдут не только занятия спортом или регулярные прогулки, но и игры с детьми или домашними животными. Посещение музеев, театров, выставок, чтение книг, просмотр фильмов — все это помогает расширить кругозор и получить новые впечатления. Это тоже помогает силам восстанавливаться.

Не менее важно проводить время с семьей и друзьями. Общение с близкими людьми помогает расслабиться, забыть о проблемах и получить заряд положительных эмоций. Так что не забывайте про совместные прогулки, пикники или игры. 

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Однако, не стоит забывать о том, что отдых — это не только развлечения и общение. Чтобы выйти на работу заряженным, важно уделить время себе, своим интересам, хобби. 

Для того чтобы понять, сбалансирован ли ваш отдых, пройдите этот тест от психолога.

ТЕСТ
А вы правильно отдыхаете? Пройдите тест от психолога и узнайте новое о себе
Источник:

iStockphoto

«Не забывайте и про то, что необходимо отдыхать и от развлечений или хобби. Попробуйте 15 минут в день не делать ничего, просто полежать с закрытыми глазами. Ваш мозг будет очень благодарен такой разгрузке, а вскоре вы почувствуете много новой энергии», — резюмирует психолог.

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Автор текста:Анна Майская
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