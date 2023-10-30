Тест-минутка от психиатра: проверьте свой уровень тревожности

Сейчас, наверное, трудно найти человека, у которого вообще не было бы тревожных мыслей. Но вопрос в том, что одни могут удерживать свою тревожность под контролем и спать спокойно, другим беспокойство и сомнения сильно портят повседневную жизнь и лишают сил. Однако самому по ощущениям понять, насколько выражена тревожность, не всегда легко. Может быть, не все так уж серьезно? Или уже пора немедленно заняться своим душевным состоянием, пойти к психологу или психотерапевту?
Врач-психиатр Александр Мещеряков рассказал в своем телеграм-канале, как можно быстро определить свой уровень тревожности. Специалист предложил пройти экспресс-тест «Субъективная минута».
Психиатр
«Включите секундомер в вашем телефоне. В эту же секунду закройте глаза и мысленно подождите минуту — так, как вы ощущаете. Не отсчитывайте про себя, а почувствуйте. Когда вам в этом состоянии, с закрытыми глазами, покажется, что прошла ровно минута, откройте глаза и нажмите на секундомере „стоп“», —
Вот что, по словам врача, могут рассказать цифры на секундомере. Если по вашим внутренним ощущениям прошла минута, а секундомер показывает:
65-70 секунд — вы спокойный, адекватно реагирующий на ситуации человек;
55-64 секунды — сейчас есть легкое состояние тревоги. Возможно, вас именно в этот момент что-то беспокоит. Это уровень беспокойства, сомнений, недоверия;
45-54 секунды — умеренный уровень тревожности. Это значит, что вы долго находитесь в состоянии морального напряжения. Это уровень настороженности, собственно тревоги, замешательства. Есть над чем подумать;
35-45 секунд — выраженный уровень тревожности. Скорее всего, вы сейчас находитесь в моменте или периоде экстремального стресса. Здесь речь идет уже не только о тревоге, но и о страхе.
Менее 35 секунд. Сильная тревожность. Попробуйте пройти тест еще 3 раза в течение дня. Есть смысл немедленно заняться изменением той ситуации, которая вас так выматывает.
Также на нашем сайте можно пройти тест на уровень стресса. Важно вовремя осознать, что психика уже работает на пределе и пора что-то менять в жизни, пока стресс не перерос в хронический и не испортил здоровье.
Это не инфаркт и не язва, а тревога
Тревожное расстройство, как и настоящая депрессия, может скрываться за симптомами других заболеваний, поэтому сразу его заподозрить не всем удается. Ранее Александр Мещеряков называл признаки тревожного расстройства, которые легко спутать с болезнями сердца, нервной и пищеварительной систем, особенно если вы сходили к кардиологу или гастроэнтерологу, а врачи не нашли у вас никаких органических поражений органов и заболеваний в своей области.
Со стороны сердца и сосудов: учащенное сердцебиение, ощущение изменения сердечного ритма, повышение или понижение артериального давления, бледность или покраснение кожи.
Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, отрыжка, сухость во рту, метеоризм, запоры или диарея, боль в животе.
Со стороны терморегуляции: волны жара или холода по телу, повышение температуры тела, потливость.
Со стороны нервной системы: головокружение, тремор, вздрагивания, жжение, покалывание или мурашки по телу, судороги, нарушения сна, снижение или увеличение аппетита.
Со стороны мочеполовой системы: зуд и боли в соответствующих органах, частые позывы сходить по-маленькому или ощущение, что мочевой пузырь наполняется быстрее, чем на самом деле.