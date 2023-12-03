«Есть мнение, что мужчины, обладающие более крупным мужским достоинством, более любимы женщинами, — рассказывает уролог. — Но дело тут, скорее, не в размерах, а в уверенности в себе. Что говорит о предпочтениях женщин статистика? Ученые штата Иллинойс (США) провели опрос, в ходе которого им удалось выявить наиболее любимые дамами размеры. По результатам анкетирования было установлено, что минимальный размер для большинства составляет 14-15 сантиметров. Именно эти цифры и соответствуют нормальному показателю взрослого мужчины.