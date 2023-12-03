Совместимость партнеров в интимной жизни — важная составляющая гармоничных отношений. Мужчины практически всегда озабочены размером своего мужского достоинства, ведь волей-неволей все мы сравниваем себя с другими. Когда сравнение происходит не в собственную пользу, это повод для комплексов и сомнений.
Если же размер полового члена достаточно скромный, это может стать причиной неудовлетворенности интимными отношениями для партнерши и поводом для переживаний мужчины. Можно ли решить проблему?
Об этом «Доктору Питеру» рассказал Станислав Сосновский, кандидат медицинских наук, уролог-андролог, репродуктолог клиники «АБИА».
Уролог-андролог, репродуктолог клиники «АБИА», кандидат медицинских наукСтраница на сайте клиники
Имеет значение
«Особенно часто причиной для неуверенности в себе у мужчин становятся скромные размеры полового члена. Хотя давно понятно, что чересчур большой пенис только мешает соитию, но и в маленьком размере для девушек тоже приятного мало. И выражение „главное — уметь пользоваться“ работает далеко не всегда», — признает уролог Станислав Сосновский.
От чего зависит размер
Половой орган мужчины в невозбужденном состоянии может иметь относительно скромные размеры — от 5 до 10 см. Но в состоянии эрекции ситуация может сильно меняться — до 14-16 см, что примерно соответствует размерам влагалища женщины. Орган, который имеет длину более 16 см, принято считать большим, менее 14 см — маленьким. Толщина варьирует в пределах 3-4 см.
Вопреки многим устойчивым мифам, размеры полового члена определяет наследственность, а не рост и вес, размеры носа или большого пальца, ступни. Именно гены определяют, какой будет фигура в целом и размеры мужского достоинства в частности. На основную природную функцию размеры не влияют, но на интимную жизнь — очень даже.
В процессе роста мальчика определенную роль играют гормоны, особенности общего развития, возможные травмы, болезни половой сферы.
Почему это так важно
«Есть мнение, что мужчины, обладающие более крупным мужским достоинством, более любимы женщинами, — рассказывает уролог. — Но дело тут, скорее, не в размерах, а в уверенности в себе. Что говорит о предпочтениях женщин статистика? Ученые штата Иллинойс (США) провели опрос, в ходе которого им удалось выявить наиболее любимые дамами размеры. По результатам анкетирования было установлено, что минимальный размер для большинства составляет 14-15 сантиметров. Именно эти цифры и соответствуют нормальному показателю взрослого мужчины.
Максимальный размер, который удобен для женщин «на постоянной основе», составляет около 16,5-17,5 сантиметров. Для разовых встреч леди предпочитают несколько большую длину — 18-19 сантиметров».
Комплексы — основа проблемы
Помимо длины также значение имеют форма и окружность члена. Строение женских половых органов таково, что для них наиболее удобен слегка изогнутый пенис. Но даже если размер «агрегата» соответствует физиологической норме, мужчина может страдать от комплексов. А скованность, неуверенность и стеснение — главные враги хорошего секса.
Можно исправить, но поможет ли
Многие мужчины, обращаясь к урологу или пластическому хирургу для увеличения мужского достоинства, зачастую не имеют особых проблем с точки зрения физиологии. У большинства проблема связана с неуверенностью в себе или сформированными комплексами, поэтому операция может и не решить имеющиеся проблемы. Если же природа реально обделила размерами, на помощь приходит хирургия.
Что даст операция
«Операция по увеличению полового члена позволяет изменить размер органа приблизительно на 2-4 сантиметра, — рассказывает уролог. — А использование экстендера увеличит длину ещё на 2-4 сантиметра. Однако точные показатели будут зависеть от индивидуальных особенностей мужчины.
Таким образом, операция, вскоре после которой можно вернуться к половой жизни, позволит полностью избавиться от переживаний относительно размера. Окружность увеличить тоже не составит проблем, это возможно выполнить как с помощью собственного жира, так и с помощью гиалуроновой кислоты.
Однако, помимо операции, стоит еще и проработать собственные комплексы: зачастую все проблемы в голове. Операция — это та база, которая может помочь в изменении собственной жизни.