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Это ненормально: 8 причин, почему женщине больно во время секса, и что с этим делать

К сожалению, дискомфортные ощущения во время полового акта у женщин — явление нередкое. Иногда избавиться от проблемы возможно только с помощью врачей.

27 сентября 2023
секс
Источник:
IStockphoto

Многие люди стесняются обсуждать секс даже со своими вторыми половинками. Однако, чтобы получать удовольствие в постели, нужно научиться откровенно и честно заявлять о своих желаниях или неприятных ощущениях.

Почему женщинам бывает больно во время секса? Об этом в своем телеграм-канале рассказала гинеколог Екатерина Волкова.

Екатерина Волкова
Медицина

Акушер-гинеколог

Статистика гласит: боль во время полового акта испытывают от 15 до 60% женщин, где 15% — это юные девушки до 25 лет, а 60% — дамы старше 45 лет. Причем боли эти могут то появляться, то пропадать. В итоге секс ассоциируется не с наслаждением, а с дискомфортом.

Есть несколько распространенных причин, почему занятия любовью могут сопровождаться неприятными ощущениями.

  • Нехватка эстрогенов на слизистой влагалища. У более возрастных дам такое бывает из-за падения гормональной активности, а у молодых — на фоне дефицита половых гормонов.

  • Киста яичников, эндометриоз, миома матки.

  • Время овуляции.

  • Воспаление в органах малого таза.

  • Психологические проблемы в паре.

  • Патология в малом тазу — варикоз вен, опущение матки, цистит.

  • Плохой презерватив или аллергия на него.

  • Смещение внутриматочной спирали.

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Хорошая новость в том, что решить проблему возможно. Главное — разобраться, в чем именно причина неприятных ощущений.

Избавиться от сухости поможет терапия, подобранная грамотным специалистом. Здесь и сейчас сделать секс более комфортным помогут лубриканты. Перед покупкой изучите, на каких основах делают такие средства, и выберите оптимальный вариант.

Если боль доставил презерватив, выберите с партнером другой продукт. Проблемы с воспалением или другими недугами лучше решать вместе с врачом. А если интимную сферу портят проблемы в отношениях, то тут можно заручиться поддержкой психолога.

Бывает, что дискомфорт доставляют конкретные позы, тогда нужно будет поэкспериментировать и выбрать ту, что подходит именно вам.

Не стоит думать, что в период менопаузы секс не может быть приятным и безболезненным. Грамотная терапия, подходящие методы контрацепции и хорошие лубриканты помогут вам в любом возрасте получать удовольствие.

Автор текста:Дарья Гапионок
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