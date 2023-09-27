Это ненормально: 8 причин, почему женщине больно во время секса, и что с этим делать

Статистика гласит: боль во время полового акта испытывают от 15 до 60% женщин, где 15% — это юные девушки до 25 лет, а 60% — дамы старше 45 лет. Причем боли эти могут то появляться, то пропадать. В итоге секс ассоциируется не с наслаждением, а с дискомфортом.