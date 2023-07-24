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Гинеколог объяснила, чем опасен застой желчи для женского организма

Если желчь остается в пузыре, густеет, застаивается, то постепенно может вызывать образование камней. Но это далеко не единственное серьезное последствие для здоровья, говорит гинеколог Екатерина Волкова.

2 августа 2023
Гинеколог объяснила, чем опасен застой желчи для женского организма
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iStockphoto

Одна из частых причин застоя желчи  — слишком большие перерывы между приемами пищи. Также в списке факторов риска злоупотребление алкоголем, токсическое поражение печени, в том числе из-за приема лекарств, строгие диеты и даже беременность, что связано с изменением гормонального фона.

Екатерина Волкова
Медицина

Акушер-гинеколог

«В первую очередь нужно разобраться в состоянии желчного пузыря, так как нарушения его работы могут приводить к проблемам, которые приходится решать гинекологу», — говорит Екатерина Волкова.

По словам врача, сниженная активность желчного пузыря приводит к застою желчи, поэтому женщина может начать страдать от сухости кожи, лишнего веса, кандидоза, отеков. У нее также может нарушиться усвоение жиров и выведение половых гормонов (эстрогенов).

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Бывает так, что моторика желчного пузыря замедляется, отсюда и появляются проблемы с застоем. Это может происходить по ряду причин:

  • менопауза — с возрастом качество желчеоттока ухудшается, даже у тех, у кого не было проблем;

  • дефицит физической активности;

  • есть недостаток жиров в рационе;

  • кетодиета, интервальное голодание, большие промежутки между приемами пищи, нарушение режима питания;

  • спазмы, стресс;

  • нарушение иннервации желчного пузыря.

Нарушение оттока желчи по-медицински называется дискинезией желчевыводящих путей (ДЖВП). И эти проблемы нужно как можно скорее решать. Так, например, если у женщины наблюдается нарушение выведения половых гормонов (эстрогенов) в результате застоя, то это может привести к следующим неприятным последствиям:

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«Зачастую на застой желчи могут указывать результаты различных анализов и обследований. Например, это повышение общего холестерина или слишком низкий холестерин. Или же врач видит, что у женщины повышение уровня общего билирубина и жирные кислоты и мыла в копрограмме. И, конечно же, должна насторожить взвесь в желчном пузыре по итогам УЗИ брюшной полости», — поясняет Екатерина Волкова.

Что делать, если есть подозрения на нарушение оттока желчи? Тут стоит не паниковать и взять на заметку несколько советов:

  • пить горячую воду утром натощак (250 мл);

  • ввести в рацион жиры;

  • обследоваться (биохимический анализ крови, копрограмма, УЗИ брюшной полости);

  • обратиться к гастроэнтерологу.

Важно: без обследования не стоит принимать желчегонные средства. При наличии камней в пузыре, о которых вы не знали, можно только навредить.

Автор текста:Софья Хромова
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