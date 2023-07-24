Гинеколог объяснила, чем опасен застой желчи для женского организма

«Зачастую на застой желчи могут указывать результаты различных анализов и обследований. Например, это повышение общего холестерина или слишком низкий холестерин. Или же врач видит, что у женщины повышение уровня общего билирубина и жирные кислоты и мыла в копрограмме. И, конечно же, должна насторожить взвесь в желчном пузыре по итогам УЗИ брюшной полости», — поясняет Екатерина Волкова.