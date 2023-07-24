Гинеколог объяснила, чем опасен застой желчи для женского организма

Одна из частых причин застоя желчи — слишком большие перерывы между приемами пищи. Также в списке факторов риска злоупотребление алкоголем, токсическое поражение печени, в том числе из-за приема лекарств, строгие диеты и даже беременность, что связано с изменением гормонального фона.
«В первую очередь нужно разобраться в состоянии желчного пузыря, так как нарушения его работы могут приводить к проблемам, которые приходится решать гинекологу», — говорит Екатерина Волкова.
По словам врача, сниженная активность желчного пузыря приводит к застою желчи, поэтому женщина может начать страдать от сухости кожи, лишнего веса, кандидоза, отеков. У нее также может нарушиться усвоение жиров и выведение половых гормонов (эстрогенов).
Бывает так, что моторика желчного пузыря замедляется, отсюда и появляются проблемы с застоем. Это может происходить по ряду причин:
менопауза — с возрастом качество желчеоттока ухудшается, даже у тех, у кого не было проблем;
дефицит физической активности;
есть недостаток жиров в рационе;
кетодиета, интервальное голодание, большие промежутки между приемами пищи, нарушение режима питания;
спазмы, стресс;
нарушение иннервации желчного пузыря.
Нарушение оттока желчи по-медицински называется дискинезией желчевыводящих путей (ДЖВП). И эти проблемы нужно как можно скорее решать. Так, например, если у женщины наблюдается нарушение выведения половых гормонов (эстрогенов) в результате застоя, то это может привести к следующим неприятным последствиям:
рост миом, кист, эндометриоза;
утяжеление ПМС;
отечность;
дискомфорт в молочных железах;
мастопатия;
рост полипов эндометрия и шейки матки;
избыточное разрастание эндометрия (гиперплазия),
обильные менструации, кровотечения.
«Зачастую на застой желчи могут указывать результаты различных анализов и обследований. Например, это повышение общего холестерина или слишком низкий холестерин. Или же врач видит, что у женщины повышение уровня общего билирубина и жирные кислоты и мыла в копрограмме. И, конечно же, должна насторожить взвесь в желчном пузыре по итогам УЗИ брюшной полости», — поясняет Екатерина Волкова.
Что делать, если есть подозрения на нарушение оттока желчи? Тут стоит не паниковать и взять на заметку несколько советов:
пить горячую воду утром натощак (250 мл);
ввести в рацион жиры;
обследоваться (биохимический анализ крови, копрограмма, УЗИ брюшной полости);
обратиться к гастроэнтерологу.
Важно: без обследования не стоит принимать желчегонные средства. При наличии камней в пузыре, о которых вы не знали, можно только навредить.