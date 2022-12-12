«У меня очень длинный цикл. Месячные бывают редко — чуть ли не раз в два-три месяца, но ничего не болит. Это опасно?»
Мария, 32 года
Что такое олигоменорея
— Регулярные месячные — один из важнейших показателей правильной работы репродуктивной системы. В норме, согласно критериям, принятым в России, менструальный цикл длится 21–35 дней (за рубежом принято значение 24–38 дней), частота менструации — не менее 9 в год.
Если менструации бывают редко, это называется олигоменорея. Среди женщин репродуктивного возраста ее частота составляет 8–22%.
Причина редких менструаций:
нарушение работы системы регуляции цикла;
повышение уровня пролактина;
синдром поликистозных яичников;
избыточные физические нагрузки;
преждевременная недостаточность яичников;
различные эндокринные заболевания: патология щитовидной железы, коры надпочечников; также при данных патологиях менструации могут и вовсе отсутствовать.
Если мало эстрогенов
— Олигоменорея может сопровождаться снижением выработки эстрогенов, в то время как в случае отсутствие менструации более 6 месяцев дефицит эстрогенов присутствует всегда, — продолжает врач.
Длительный дефицит эстрогенов приводит к снижению минеральной плотности костной ткани, соответственно, повышается риск переломов. Также возможны изменения слизистых оболочек, снижение качества кожи и волос.
Необходимо дообследование для уточнения причины нарушения менструального цикла и ее коррекции, пока изменения не стали необратимыми.
А если цикл, наоборот, короткий
— Укорочение менструального цикла или ациклические кровяные выделения возможны как при патологии эндометрия (гиперплазия, полипы), при недостаточности лютеиновой фазы цикла, так и в норме — у женщин старшего возраста при приближении менопаузы, — объясняет врач.
В любом случае изменение ритма менструаций требует консультации гинеколога, обследования и уточнения причины. Рекомендуется вести менструальный календарь, так как он помогает врачу в диагностике.
Нарушения менструального цикла могут привести к проблемам с зачатием и со здоровьем в целом, поэтому относиться к ним нужно внимательно и ответственно, своевременно осуществлять коррекцию.