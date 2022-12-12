Что такое олигоменорея

— Регулярные месячные — один из важнейших показателей правильной работы репродуктивной системы. В норме, согласно критериям, принятым в России, менструальный цикл длится 21–35 дней (за рубежом принято значение 24–38 дней), частота менструации — не менее 9 в год.

Если менструации бывают редко, это называется олигоменорея. Среди женщин репродуктивного возраста ее частота составляет 8–22%.

Причина редких менструаций: