«Что делать, если обнаружили множественные кисты молочной железы?»
Ольга, 46 лет
— Киста молочной железы — доброкачественное образование, представляющее собой расширенный проток с измененной стенкой в виде карманообразного расширения, заполненного экссудатом, — объяснила врач-маммолог, кандидат медицинских наук, главный врач маммологического центра L7 Фатима Тамаева. — Чаще всего на УЗИ визуализируется округлая или овальная полость с четкими краями.
Важное
Кисты образуются в результате изменения молочных протоков.
Размер их может варьироваться от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
При этом бывают одиночные и множественные кисты — проявления фиброзно-кистозной болезни.
Часто кисты обнаруживают сразу в двух молочных железах.
— Триггером для возникновения кист могут стать гормональные изменения, стрессовые факторы, аборт, поздние роды (после 30 лет), раннее менархе (наступление первой менструации), поздняя менопауза, гинекологические патологии, воспалительные заболевания и травмы груди, эндокринные и обменные нарушения, расстройства психики, пребывание в состоянии длительного стресса, — объясняет маммолог.
Симптомы
— Небольшие кисты обычно не имеют клинических проявлений и обнаруживаются случайно во время планового УЗИ или маммографии, — говорит врач. — Более крупные образования могут спровоцировать тянущие боли и жжение в области молочной железы, а также вызывать чувство уплотнения в груди.
Тактика лечения кист определяется лечащим врачом и зависит от размеров образований, уточняет маммолог.
— Кисты до 1-2 см не нуждаются в специализированной коррекции, — рассказывает Фатима Тамаева. — Пациентке достаточно осуществлять динамичное наблюдение за образованиями — раз в 6 месяцев делать УЗИ. Кисты от 2 см возможно аспирировать (опорожнить) с помощью метода аспирации под ультразвуковым контролем. В данном случае опорожнение производится без разрезов посредством прокола молочной железы иглой, через которую аспирируется содержимое кисты.