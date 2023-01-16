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«Что делать, если обнаружили множественные кисты молочной железы?»

Ольга, 46 лет

Фатима Тамаева
Фатима Тамаева
врач-маммолог, кандидат медицинских наук, главный врач маммологического центра L7
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Киста молочной железы — доброкачественное образование, представляющее собой расширенный проток с измененной стенкой в виде карманообразного расширения, заполненного экссудатом, — объяснила врач-маммолог, кандидат медицинских наук, главный врач маммологического центра L7 Фатима Тамаева. — Чаще всего на УЗИ визуализируется округлая или овальная полость с четкими краями.

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Важное

  • Кисты образуются в результате изменения молочных протоков.

  • Размер их может варьироваться от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.

  • При этом бывают одиночные и множественные кисты — проявления фиброзно-кистозной болезни.

  • Часто кисты обнаруживают сразу в двух молочных железах.

— Триггером для возникновения кист могут стать гормональные изменения, стрессовые факторы, аборт, поздние роды (после 30 лет), раннее менархе (наступление первой менструации), поздняя менопауза, гинекологические патологии, воспалительные заболевания и травмы груди, эндокринные и обменные нарушения, расстройства психики, пребывание в состоянии длительного стресса, — объясняет маммолог.

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Симптомы

— Небольшие кисты обычно не имеют клинических проявлений и обнаруживаются случайно во время планового УЗИ или маммографии, — говорит врач. — Более крупные образования могут спровоцировать тянущие боли и жжение в области молочной железы, а также вызывать чувство уплотнения в груди.

Тактика лечения кист определяется лечащим врачом и зависит от размеров образований, уточняет маммолог.

Кисты до 1-2 см не нуждаются в специализированной коррекции, — рассказывает Фатима Тамаева. — Пациентке достаточно осуществлять динамичное наблюдение за образованиями — раз в 6 месяцев делать УЗИ. Кисты от 2 см возможно аспирировать (опорожнить) с помощью метода аспирации под ультразвуковым контролем. В данном случае опорожнение производится без разрезов посредством прокола молочной железы иглой, через которую аспирируется содержимое кисты.

Анна Майская