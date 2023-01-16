Симптомы

— Небольшие кисты обычно не имеют клинических проявлений и обнаруживаются случайно во время планового УЗИ или маммографии, — говорит врач. — Более крупные образования могут спровоцировать тянущие боли и жжение в области молочной железы, а также вызывать чувство уплотнения в груди.

Тактика лечения кист определяется лечащим врачом и зависит от размеров образований, уточняет маммолог.