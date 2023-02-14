Гинеколог Куркаева рассказала, почему нельзя терпеть боль во время месячных

Когда боль — не норма

Болевой синдром при менструации называется дисменорией. Согласно статистике, примерно 80% женщин страдают от неприятных ощущений во время месячных.

В первый день может тянуть живот, побаливать поясница, но вы все равно должны оставаться «в строю». Если боль терпимая, легко переносимая, то это нормально. Например, выпили таблетку, и все прошло, значит, переживать не нужно. При тянущих болях во время месячных лучше принимать нестероидные противовоспалительные препараты или спазмолитики.

А вот сильные боли, которые не снимаются полностью приемом обезболивающих, — это уже не норма. Нужно показаться врачу.

— Первичная дисменорея развивается без патологических изменений в органах малого таза — то есть это просто спазмы и боли, вызванные естественным процессом, а не патологией, — говорит Петимат Куркаева.

Вторичная дисменорея обусловлена врожденными особенностями. Например, расположением матки, формой и загибом. Или приобретенными заболеваниями.

Воспалительные процессы во внутренних половых органах (например, воспаление придатков).

Эндометриоз и аденомиоз — разрастание клеток внутренней слизистой оболочки матки.

Внематочная беременность.

Полипы, миома матки — доброкачественные новообразования.