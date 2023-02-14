Гинеколог Куркаева рассказала, почему нельзя терпеть боль во время месячных

Внешние стенки матки состоят из мышц, а внутренняя оболочка из мягкого эндометрия. С каждым менструальным циклом слизистая оболочка матки готовится к имплантации эмбриона — это естественный процесс. Если женщина не забеременела, то происходит гормональный сдвиг. Он и запускает наступление очередного цикла, чтобы организм избавился от отслоившегося эндометрия.
Врач-гинеколог «ИНВИТРО-Урал»
— Обычно неприятные ощущения развиваются в течение первых 4 часов после начала менструации и длятся в течение 1–2 суток. Однако в тяжелых случаях боли могут возникать за пару дней до начала месячных и продолжаться нескольких суток или даже до последнего дня менструации. Это может сигналить о серьезной патологии, — объясняет гинеколог.
Когда боль — не норма
Болевой синдром при менструации называется дисменорией. Согласно статистике, примерно 80% женщин страдают от неприятных ощущений во время месячных.
В первый день может тянуть живот, побаливать поясница, но вы все равно должны оставаться «в строю». Если боль терпимая, легко переносимая, то это нормально. Например, выпили таблетку, и все прошло, значит, переживать не нужно. При тянущих болях во время месячных лучше принимать нестероидные противовоспалительные препараты или спазмолитики.
А вот сильные боли, которые не снимаются полностью приемом обезболивающих, — это уже не норма. Нужно показаться врачу.
— Первичная дисменорея развивается без патологических изменений в органах малого таза — то есть это просто спазмы и боли, вызванные естественным процессом, а не патологией, — говорит Петимат Куркаева.
Вторичная дисменорея обусловлена врожденными особенностями. Например, расположением матки, формой и загибом. Или приобретенными заболеваниями.
Воспалительные процессы во внутренних половых органах (например, воспаление придатков).
Эндометриоз и аденомиоз — разрастание клеток внутренней слизистой оболочки матки.
Полипы, миома матки — доброкачественные новообразования.
Поэтому очень важно вовремя обратиться к врачу, если заметили, что боли усилились. Это может свидетельствовать о развитии патологии. Вторичная дисменорея часто сопровождается повышением температуры тела или увеличением количества выделений.
— Менструальный цикл женщины полностью зависит от гормонального статуса. Определяющую роль играют как половые гормоны, так и гормоны щитовидной железы и надпочечников. В зависимости от их концентрации и выстраивается длительность каждого цикла, — поясняет гинеколог.
В норме длительность менструации составляет 3–7 дней. Если же месячные идут дольше, то стоит обратиться к врачу, и чем быстрее — тем лучше.
Чего лучше не делать во время месячных
Во время менструаций не рекомендуется:
Заниматься спортом, если есть боль и неприятные ощущения.
Ходить в бани или сауны.
Купаться в бассейне, открытых водоемах, в том числе в море.
Заниматься сексом, так как организм женщины во время месячных очень уязвим.
Пить кроворазжижающие препараты.
Делать любые операции.
Как облегчить состояние
Во время менструации женщинам обязательно нужно спать по 7–8 часов в сутки, не перенапрягаться, но стоит добавить физическую активность умеренной интенсивности — это ходьба и зарядка.
— Ограничьте потребление кофеина. Он может способствовать обострению таких симптомов, как эмоциональная лабильность, беспокойство, повышенная чувствительность молочных желез, — советует гинеколог.
При отеках, болях в суставах, головной боли, то есть при симптомах, связанных с задержкой жидкости в организме, стоит есть как можно меньше соли.
Желательно добавлять в рацион сложные углеводы: отруби, зерновой хлеб, овощи. А вот от сладкого и жирного лучше отказаться.