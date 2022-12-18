Не очень-то и хотелось: названы болезни, из-за которых пропадает интерес к сексу

Проблемы в отношениях и накопившаяся усталость — вот две основные причины, почему и у мужчин, и у женщин снижается интерес к сексу. Если вы приходите с работы, а в голове только мысль о сне и отдыхе, тут уже не до страсти. Эмоциональная неустойчивость сводит к минимуму все желание любви.
Однако на снижение либидо действуют и настоящие заболевания: их
Руководитель экспертного центра женского здоровья, врач — акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог
«Помимо эмоциональных факторов и ментальных проблем, на уровень сексуального влечения влияет и общее состояние здоровья, — говорит эксперт. — Либидо может снизиться при длительном отсутствии овуляции, опущении стенок влагалища, бесплодии, анемии, гипотиреозе, дефиците витамина D, а также после вирусных заболеваний, интоксикации организма или токсикоинфекции».
По словам врача, когда телу плохо, мозг включает защитный механизм и интерес к сексу падает, потому что тут уж не до размножения. В таком случае страсть вернется в отношения, когда будет устранена основная причина ее исчезновения.
«Помогут в этом курс витаминов или медикаментов, проработка эмоционального состояния с психологом — лечение назначается
индивидуально по показаниям», — говорит Мария Селихова.
Кстати, ранее сексолог Екатерина Домбровская назвала продукты, которые могут поднять либидо. Для мужчин это бананы, в которых много калия, морепродукты, особенно устрицы, темный шоколад, морская рыба и грецкие орехи.
У женщин желание пробуждают красное нежирное мясо, семена тыквы, зерна граната, красная икра и миндаль.
«Сексуальность и влечение зависят от активности гормонов и скорости метаболизма, поступления достаточного количества минеральных компонентов, витаминов и биологически активных соединений. Поэтому продукты, которые могут подпитать энергией, снять стресс и настроить на игривый лад, полезны для романтического ужина с продолжением», — говорит Домбровская.