Не очень-то и хотелось: названы болезни, из-за которых пропадает интерес к сексу

Проблемы в отношениях и накопившаяся усталость — вот две основные причины, почему и у мужчин, и у женщин снижается интерес к сексу. Если вы приходите с работы, а в голове только мысль о сне и отдыхе, тут уже не до страсти. Эмоциональная неустойчивость сводит к минимуму все желание любви.

Однако на снижение либидо действуют и настоящие заболевания: их назвала врач — акушер-гинеколог Мария Селихова.