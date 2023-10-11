Житель Омска на месяц лишился секса из-за сломанного полового органа во время эксперимента

Неприятный инцидент произошел с жителем Омска во время сексуальных игр со своей партнершей. Назвать его можно курьезным, но на самом деле таких клинических случаев регистрируется немало, и не только в России.
Опасный эксперимент
Мужчина попал по скорой к врачам областной больницы Омска прямиком из своей кровати,
Урологи диагностировали у парня перелом полового органа. К счастью, сломалась только белковая оболочка, что и сопровождается характерным звуком, но уретра не была повреждена. Мужчина перенес операцию, его состояние не внушает опасений, не пострадает и интимная сторона жизни: в будущем пациент сможет так же активно заниматься сексом. Правда, придется потерпеть. Врачи прописали мужчине половой покой в течение месяца.
Похожие случаи
По статистике, в США, например, регистрируется один случай перелома полового члена на 175 тысяч госпитализаций.
Рискованная поза
Врачи предупреждают, что самая опасная поза во время секса, когда запросто можно получить перелом члена (это описано в
Дело в том, что мужской пенис в эрегированном состоянии в этом случае очень сильно изгибается, кроме того, перелом возможен от удара о промежность женщины или лобковую кость.
Промедление опасно
Врачи предупреждают, если с вами произошло что-то похожее (вы услышали сильный хруст во время полового акта, член стал отекать и синеть), срочно надо вызывать скорую помощь. К врачу стоит обратиться даже в том случае, если во время секса эрекция пропала, был слышен неприятный звук, но нет резкой боли и отека.
Как ранее рассказал уролог Марк Гадзиян, промедление в лечении перелома полового члена увеличивает уровень осложнений. Нехирургические подходы имеют уровень осложнений от 10 до 50%, включая эректильную дисфункцию, постоянное искривление полового члена, повреждение уретры и боль во время полового акта.