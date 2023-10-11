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Житель Омска на месяц лишился секса из-за сломанного полового органа во время эксперимента

Мужчина сломал член во время секса. Все могло закончиться гораздо хуже, но омские урологи спасли «полового гиганта». Как и при каких обстоятельствах можно получить перелом столь важного органа, объясняют врачи.

11 октября 20232
перелом члена
Источник:

iStockphoto

Неприятный инцидент произошел с жителем Омска во время сексуальных игр со своей партнершей. Назвать его можно курьезным, но на самом деле таких клинических случаев регистрируется немало, и не только в России.

Опасный эксперимент

Мужчина попал по скорой к врачам областной больницы Омска прямиком из своей кровати, сообщает РИА Новости. Оказалось, во время бурного секса парень с девушкой решили поэкспериментировать с новыми позами. Одна из них и стала роковой: внезапно послышался ужасающий хруст, мужчина почувствовал резкую боль, эрекция мгновенно пропала, а его половой член стал синим и опух.

Урологи диагностировали у парня перелом полового органа. К счастью, сломалась только белковая оболочка, что и сопровождается характерным звуком, но уретра не была повреждена. Мужчина перенес операцию, его состояние не внушает опасений, не пострадает и интимная сторона жизни: в будущем пациент сможет так же активно заниматься сексом. Правда, придется потерпеть. Врачи прописали мужчине половой покой в течение месяца.

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Ранее «Доктор Питер» рассказывал о жителе Танзании, который во время секса умудрился сломать свой член сразу в трех местах, и о редком случае перелома полового члена с повреждением уретры и стенки кровеносного сосуда, который произошел с мужчиной из Индонезии.

По статистике, в США, например, регистрируется один случай перелома полового члена на 175 тысяч госпитализаций.

Рискованная поза

Врачи предупреждают, что самая опасная поза во время секса, когда запросто можно получить перелом члена (это описано в исследовании 2014 года) — «наездница наоборот», когда женщина находится сверху.

Дело в том, что мужской пенис в эрегированном состоянии в этом случае очень сильно изгибается, кроме того, перелом возможен от удара о промежность женщины или лобковую кость.

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Промедление опасно

Врачи предупреждают, если с вами произошло что-то похожее (вы услышали сильный хруст во время полового акта, член стал отекать и синеть), срочно надо вызывать скорую помощь. К врачу стоит обратиться даже в том случае, если во время секса эрекция пропала, был слышен неприятный звук, но нет резкой боли и отека.

Как ранее рассказал уролог Марк Гадзиян, промедление в лечении перелома полового члена увеличивает уровень осложнений. Нехирургические подходы имеют уровень осложнений от 10 до 50%, включая эректильную дисфункцию, постоянное искривление полового члена, повреждение уретры и боль во время полового акта.

Автор текста:Анна Майская
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