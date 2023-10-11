Житель Омска на месяц лишился секса из-за сломанного полового органа во время эксперимента

Врачи предупреждают, если с вами произошло что-то похожее (вы услышали сильный хруст во время полового акта, член стал отекать и синеть), срочно надо вызывать скорую помощь. К врачу стоит обратиться даже в том случае, если во время секса эрекция пропала, был слышен неприятный звук, но нет резкой боли и отека.