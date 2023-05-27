«Вдруг что-то щелкнуло»: мужчина рассказал, как сломал пенис в трех местах

Тройной перелом полового члена — такой диагноз поставили врачи медицинского центра Университета Килиманджаро 36-летнему жителю Танзании. Редкий случай
Мужчина рассказал медикам, что во время секса со своей возлюбленной вдруг услышал резкий щелчок. Это случилось в момент, когда он пытался снова ввести выскользнувший из лона женщины половой член и ударил им о лобковую кость партнерши.
После странного звука у мужчины пропала эрекция, появилась сильная боль, кровь в уретре, а половой член опух. Несчастному было уже не до секса. Он тут же отправился в ближайший медицинский центр, где ему дали обезболивающее и отправили в больницу.
МРТ показало, что мужчина повредил свой пенис сразу в трех местах. У него была разрушена белочная оболочка и кавернозная ткань, диагностирован частичный разрыв уретры. Мужчине сделали операцию. Вернуться к сексуальной жизни он смог только через полгода после травмы.
«Перелом полового члена с вовлечением всех трех тел и сопутствующим повреждением уретры является крайне редкой неотложной урологической ситуацией», — резюмировали врачи.
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог, врач высшей категории, кандидат медицинских наукЛичный сайт
«Перелом полового члена определяется как разрыв белочной оболочки кавернозных тел в результате повышения компрессионного давления, вызванный тупой травмой эрегированного пениса, — рассказал врач-уролог Марк Гадзиян. — Перелом полового члена требует неотложной медицинской помощи, в которую часто входит срочное хирургическое вмешательство».
Промедление в лечении увеличивает уровень осложнений. Нехирургические подходы имеют уровень осложнений от 10 до 50%, включая эректильную дисфункцию, постоянное искривление полового члена, повреждение уретры и боль во время полового акта.
Перелом полового члена чаще всего происходит в положении, когда женщина находится в позе «наездницы», сверху, говорится в
В Соединенных Штатах частота переломов пениса составляет всего один случай на 175 тысяч госпитализаций, и им часто страдают сексуально активные мужчины в возрасте от 30 до 50 лет. Но из-за недостаточной регистрации случаев истинная заболеваемость неизвестна.