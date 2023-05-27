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«Вдруг что-то щелкнуло»: мужчина рассказал, как сломал пенис в трех местах

Редкий клинический случай описан в медицинском издании: во время секса мужчина умудрился сломать свой член сразу в трех местах. Как такое может произойти и что делать? Объясняет уролог.

27 мая 2023
пенис перелом
Источник:
iStockphoto

Тройной перелом полового члена — такой диагноз поставили врачи медицинского центра Университета Килиманджаро 36-летнему жителю Танзании. Редкий случай описан в журнале Scince Direct.

Мужчина рассказал медикам, что во время секса со своей возлюбленной вдруг услышал резкий щелчок. Это случилось в момент, когда он пытался снова ввести выскользнувший из лона женщины половой член и ударил им о лобковую кость партнерши.

После странного звука у мужчины пропала эрекция, появилась сильная боль, кровь в уретре, а половой член опух. Несчастному было уже не до секса. Он тут же отправился в ближайший медицинский центр, где ему дали обезболивающее и отправили в больницу.

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МРТ показало, что мужчина повредил свой пенис сразу в трех местах. У него была разрушена белочная оболочка и кавернозная ткань, диагностирован частичный разрыв уретры. Мужчине сделали операцию. Вернуться к сексуальной жизни он смог только через полгода после травмы.

«Перелом полового члена с вовлечением всех трех тел и сопутствующим повреждением уретры является крайне редкой неотложной урологической ситуацией», — резюмировали врачи.

Медицина

Хирург-уролог, андролог, онкоуролог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук

«Перелом полового члена определяется как разрыв белочной оболочки кавернозных тел в результате повышения компрессионного давления, вызванный тупой травмой эрегированного пениса, — рассказал врач-уролог Марк Гадзиян. — Перелом полового члена требует неотложной медицинской помощи, в которую часто входит срочное хирургическое вмешательство».

Промедление в лечении увеличивает уровень осложнений. Нехирургические подходы имеют уровень осложнений от 10 до 50%, включая эректильную дисфункцию, постоянное искривление полового члена, повреждение уретры и боль во время полового акта.

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Перелом полового члена чаще всего происходит в положении, когда женщина находится в позе «наездницы», сверху, говорится в исследовании 2014 года. В этом случае эрегированный пенис сильно изгибается и из-за удара о промежность или лобковую кость и происходит перелом. В какой позе занимался сексом житель Танзании, не уточняется.

В Соединенных Штатах частота переломов пениса составляет всего один случай на 175 тысяч госпитализаций, и им часто страдают сексуально активные мужчины в возрасте от 30 до 50 лет. Но из-за недостаточной регистрации случаев истинная заболеваемость неизвестна.

Автор текста:Анна Майская
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