Врач Манило объяснила, почему после секса сильно кружится голова или даже тошнит

Перед интимной близостью партнеры ощущают возбуждение и приятное волнение. Это вполне понятно и объяснимо: эмоции стимулируют изменения на уровне физического тела, что позволяет сделать половой акт максимально приятным.
Но что если после близости возникают неприятные ощущения — например, головокружение, дурнота или даже почти предобморочное состояние? Это норма или стоит начать беспокоиться? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответила врач-терапевт.
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Не надо паниковать
«Резкое головокружение после секса — довольно распространенное явление, возникающее в различном возрасте, — рассказала врач Елена Манило. — В большинстве случаев оно не представляет серьезной опасности для здоровья и проходит само по себе».
Если у вас произошел разовый приступ головокружения после интимной близости, этому есть объяснения.
Причины, почему кружится голова
Переизбыток углекислого газа
Когда человек возбуждается, его дыхание ускоряется и становится менее глубоким. Если в этот момент он занимается физической активностью, а секс относится именно к ней, то в крови может снизиться уровень кислорода и возникнуть переизбыток углекислого газа. Это состояние называют гипервентиляцией. Помимо головокружения его часто сопровождают одышка, учащенное сердцебиение и ощущение мурашек в конечностях.
Гипервентиляция способна усиливаться и под воздействием внешних факторов, прежде всего — недостатка кислорода в помещении. Если спальню давно не проветривали, то занятия любовью с большой долей вероятности также спровоцируют приступ головной боли. Причем возникнуть она может как в течение часа после секса, так и наутро.
Голод
Головокружение после секса иногда оказывается настолько неожиданным и пугающим, что человек начинает сразу искать у себя какие-то страшные болезни. На самом деле причина недомогания может быть совершенно банальной. Например, секс натощак. Низкий уровень глюкозы в крови голодного человека и физическая нагрузка могут вызвать и головокружение, и даже обморок.
Недостаток воды
Еще одна частая причина головокружений после секса — недостаточное соблюдение питьевого режима. Особенно это актуально в жаркое время года, когда мы теряем слишком много жидкости с потом.
Гормональная карусель
Секс всегда связан с мощными изменениями гормонального фона человека. Во время интимной близости с любимым человеком мы испытываем сильный всплеск гормона удовольствия дофамина и гормона привязанности окситоцина.
Но вот секс с новым человеком часто воспринимается организмом как стресс, из-за чего в крови повышается уровень адреналина. Все эти биохимические процессы неопасны, но иногда сопровождаются побочными эффектами, один из которых как раз головокружение.
Колебания кровоснабжения
Секс и физические нагрузки увеличивают кровоток в том месте, куда направлено основное напряжение. В случае занятий любовью это органы малого таза. В результате «перестановки сил» мозг может недополучить должного количества крови, что может спровоцировать головокружение.
Если проблема повторяется
«Разовое головокружение после секса не повод бить тревогу. Другое дело, если недомогание преследует вас постоянно, — объясняет эксперт. — В этом случае есть смысл задуматься о визите к врачу: терапевту, кардиологу или эндокринологу. Среди наиболее частых проблем со здоровьем, ведущих к такому симптому:
скачки артериального давления — частые головокружения, проблемы с дыханием и обморочные состояния могут быть признаком повышенного или пониженного артериального давления;
нарушения в работе щитовидной железы — в этом случае головокружения обычно сопровождаются головной болью, повышенной утомляемостью и снижением либидо;
анемия — у людей с железодефицитной анемией интенсивные занятия сексом могут спровоцировать не только головокружение, но и тошноту и резкий приступ слабости.