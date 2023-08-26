Врач Манило объяснила, почему после секса сильно кружится голова или даже тошнит

Когда человек возбуждается, его дыхание ускоряется и становится менее глубоким. Если в этот момент он занимается физической активностью, а секс относится именно к ней, то в крови может снизиться уровень кислорода и возникнуть переизбыток углекислого газа. Это состояние называют гипервентиляцией. Помимо головокружения его часто сопровождают одышка, учащенное сердцебиение и ощущение мурашек в конечностях.